Un antrenor din Superliga și-a anunțat demisia după ultimul meci din campionat

Petrolul Ploiești a fost umilită la Botoșani în Liga 1.

Prahovenii au pierdut cu 0-5 și vor lupta pentru retrogradare.

Imediat după finalul meciului, Nicolae Constantin, antrenorul Petrolului, a anunțat că își va da demisia.

"Umilință. Cred că e etapa umilințelor asta și noi am făcut parte din ea. Îmi e greu să îmi găsesc cuvintele. Sunt principalul vinovat. E momentul să se încheie un ciclu la Petrolul.

Simt că nu mai pot, am vorbit și cu conducerea și cred că ar fi timpul să mă opresc. Asta am spus conducerii. Mi-au zis să nu mă grăbesc, dar asta e decizia mea. Cred că nu e totul pierdut și cred că altcineva ar putea să ducă mai departe munca mea de un an și jumătate. Simt că nu pot să duc mai departe munca asta", a sus tehnicianul la Digi Sport.

Nicolae Constantin lasă Petrolul Ploiești pe locul 8 în campionat, cu 30 de puncte.