Nae Constantin, antrenor Petrolul: „Am vrut să renunț!” INTERVIU

Petrolul Ploiești a revenit în Liga 1, după șase ani de absență, în care a fost nevoită să o ia de zero, din Liga a IV-a și să urce spre vârful ierarhiei.

Ceea ce nu au reușit tehnicieni consacrați, precum Viorel Moldovan, Leo Grozavu sau Costel Enache, care au ratat promovarea în primul eșalon, a reușit Nicolae Constantin (48 ani), aflat la a treia experiență ca antrenor principal, dar la prima serioasă, ținând cont că cele de la Filiași și Comuna Recea au fost mai degrabă experimente.

Cum te simți după un asemenea sezon?

Până acum o săptămână mă simțeam epuizat, acum mă simt fericit și împlinit. Încerc și eu să mă bucur de ce am realizat, chiar dacă deja sunt cu gândul la ce va fi în primul eșalon.

Care este cea mai mare grijă?

Cea financiară. Nu mai e nicio noutate pentru nimeni faptul că am avut probleme. Ultimul salariu l-am luat, acum câteva zile, pe februarie. Au fost lucruri pe care lumea nu le-a știut, dar care trebuie rezolvate, pentru că nu se poate merge la nesfârșit așa. Eu tot am evitat să vorbesc despre lucrurile astea, ca să nu măresc tensiunea, iar jucătorii au comentat și ei foarte puțin, deși au existat momente în care li s-a promis ceva și nu au primit nimic.

„Hermannstadt a fost echipa play-offului”

A fost Petrolul cea mai bună echipă din Liga a 2-a?

În sezonul regulat, clar! În play-off, cea mai în formă echipă a fost Hermannstadt, o dovedesc și rezultatele. Una peste alta, au promovat cele mai bune echipe, pe merit.

De ce a scăzut forma Petrolului în primăvară?

Nu cred că a scăzut, noi am fost cam la fel, n-am avut un joc fabulos, ci doar foarte bine organizat, orientat spre rezultat și adaptat jucătorilor pe care i-am avut la dispoziție. Situația s-a schimbat însă. Celelalte echipe ne-au descifrat, am întâlnit numai adversari puternici, practic cele mai bune echipe din eșalon, plus că au fost și chestii conjuncturale: îmbolnăviri, accidentări, ghinion. Noi am încercat să păstrăm ritmul, dar toate echipele care jucau cu noi schimbau față de ce jucau de obicei. N-a venit nimeni să ne domine, am făcut egaluri acasă, pentru că adversarii veneau în principal să nu piardă.

„Simțeam că nu mai am soluții”

A fost vreun moment în care te-ai îndoit de promovare?

De promovare nu! Dar a fost un moment în care am vrut să renunț. Dacă pierdeam acasă cu Hermannstadt îmi dădeam demisia. Era un moment delicat, pierdusem la Steaua cum pierdusem, și am simțit că nu mai am soluții. Sau poate nu le mai vedeam eu. Atunci am zis că dacă pierdem renunț, ca să vină altcineva să nu se ducă pe apa sâmbetei tot ce construise echipa. Din fericire, lucrurile s-au redresat, băieții au dat dovadă de caracter, tribuna ne-a înțeles și iată-ne în Liga 1. Cu mine antrenor.

Contractul tău?

S-a prelungit automat cu un an. Eu mi-aș dori să stau cât mai mult aici, sunt prahovean, Petrolul e casa mea, chiar dacă am jucat și la Rapid și la Brașov, echipe pe care le respect și unde cred eu, sunt respectat.

Să revenim la Liga 2, îți reproșezi ceva, ținând cont că ați cam gafâit în play-off?

Am explicat ce înseamnă percepția de gâfâială, fără a mai pune accent pe problemele financiare, peste care toată lumea a trecut cum a putut. Greșeli am făcut și eu, spre exemplu, la Cluj, unde era 3-0 în primele 25 de minute, cred că nici în iarnă nu am cântărit foarte bine transferurile. Îmi asum tot ce a nu a fost ok, dar per ansamblu, am scos cam maximum din ce puteam scoate.

„Unii mă criticau și apoi mă îmbrățișau”

Conducerea te-a susținut necondiționat?

Da, fără nicio problemă. Au existat însă oameni apropiați echipei care mă criticau în tribună și apoi veneau și mă luau în brațe, lucru care m-a deranjat. Nu țin să fiu pe placul tuturor, prefer o critică cu argumente decât o laudă nesinceră. În rest, nu au fost probleme, galeria ne-a susținut fantastic și ne-a împins mereu de la spate, indiferent de moment.

Are Petrolul lot de Liga 1?

Cu ce avem acum ne putem bate să nu retrogradăm. Dar nu cred că vrea cineva ca acesta să fie obiectivul. Dacă mai aducem jucători, sperăm la mai mult. În fond, performanța se face direct proporțional cu banii pe care îi ai. Peste tot e așa. Trebuie să fim sinceri cu noi și cu publicul. Să nu mai creadă lumea că la Petrolul, grație numelui, e numai lapte și miere, când de fapt noi nu avem unde să ne antrenăm și umblăm cu jalba în proțap să ne primească unii și alții, iar conducerea aleargă din firmă în firmă să ne plătească câte un salariu.

„Vreau să jucăm acasă”

Ce se întâmplă cu stadionul Ilie Oană?

Încă nu știm, există o discuție să se schimbe gazonul, ceea ce ar însemna să jucăm o parte din tur altundeva. Eu mi-am spus părerea și mi-o mențin. Ca echipă nou – promovată avem nevoie de stadionul nostru și de public, mai ales în condițiile în care suntem. Prefer să joc pe un gazon de nota 7-8, dar la mine acasă, decât pe unul de 10 în alte orașe. Plus că pierdem bani și din bilete, abonamente, terenul e deocamdată decent spre bun, nu ne-ar avantaja această modernizare făcută acum. Și nici lumea nu cred că s-ar bucura să ne vadă plecați din oraș, chiar și pentru câteva meciuri. Dar nu depinde numai de mine, eu am spus ce cred, mai departe decid alții.

Cum crezi că se va comporta echipa în Liga 1?

E clar că lucrurile vor fi mult schimbate. Trebuie să creștem toți nivelul, de la mine, la jucători, conducere, toată lumea, dar, cum am mai zis, depindem și de mijloacele pe care le avem la îndemână.

„Promovarea mi-a schimbat CV-ul”

S-a schimbat viața ta de când ești antrenor de Liga 1?

Mă recunoaște lumea mai mult pe stradă, în magazine, mă felicită, mă flatează, e o onoare pentru mine. Răzvan Lucescu mi-a dat un mesaj foarte frumos, alți foști colegi m-au felicitat. Ca om însă, nu m-am schimbat, chiar dacă această promovare cântărește mult la CV-ul meu.

Reunirea?

Pe 6 iunie, când sper să avem vești bune, din toate punctele de vedere.

Planuri de vacanță?

Nu plec nicăieri, fata mea cea mică are examen de admitere la liceu, cea mare sesiune la facultate, stau și eu lângă familie, lângă ai mei, care au o vârstă și au trăit și ei intens finalul de sezon, chiar dacă n-au fost niciodată la un meci de-al meu, nici ca jucător, nici ca antrenor.