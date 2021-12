Antrenorul Petrolului, Nae Constantin, lider în Liga 2: „Și eu am fost privit cu neîncredere!” INTERVIU

Nicolae Constantin (48 ani) este unul dintre antrenorii care a surprins plăcut în acest sezon, conducând Petrolul în cel mai bun sezon al ploieștenilor din ultimii ani.

Lider în Liga 2, cu șapte puncte avans față de a doua clasată. Se vede deja promovarea?

În mod normal, n-ar trebui să ratăm acest obiectiv, dar asta nu înseamnă că ne vedem deja în Liga 1. Dacă ne menținem pe aceeași linie ca în această toamnă, cred că putem duce echipa în prima divizie. Totuși, nu ne gândim acum atât de departe, dar luptăm cu încredere pentru acest obiectiv.

În vară, când ai preluat echipa, te gândeai că vei reuși mai mult decât s-a făcut în ultimii ani?

Era clar că după trei ani în care s-a ratat promovarea, încă un eșec ar fi și mai greu de digerat. Eu am spus de la început că nu putem avea alt obiectiv, și, spre norocul meu, am reușit să imprim optimismul și convingerea mea tuturor. Trebuie să recunosc că nici eu nu am fost privit cu așa mare încredere, ceea ce era normal. Aveam o scurtă experiență ca principal și a trebuit să demonstrez că sunt capabil să fac o echipă care să joace bine. Iar asta m-a ambiționat, pentru că am fost cumva în concurență cu mine.

Care sunt factorii principali ai ascensiunii echipei?

Un grup foarte unit, liniște și stabilitate financiară. Când am venit, am convenit din start cu președintele Costel Lazăr și directorul sportiv Claudiu Tudor să facem un grup unit, care să fie baza ascensiunii. Cu toții am vorbit aceeași limbă, conducere, staff tehnic, eu, Vali Bădoi, Bebe Bărbulescu, Costel Ilie, medic, maseuri, s-a format o familie puternică. În același timp, am adus niște jucători buni, unii cu mare experiență, care au tonul atât la antrenamente cât și la meciuri, trăgând tot lotul după ei. Nu trebuie omis sub nicio formă aportul suporterilor, pe care l-am simțit chiar și când nu au fost în tribune. Una peste alta, lucrurile s-au aliniat pentru noi, am urcat pe un val de rezultate și am rămas cât am putut pe el. Pe de altă parte, statistica demonstrează că am fost cea mai în formă echipă. Avem cele mai multe victorii, cele mai multe puncte, cele mai puține goluri încasate, cifrele unor jucători sunt foarte bune, nu e nimic întâmplător.

Cele două înfrângeri au fost cele mai slabe momente ale sezonului?

Cu Metaloglobus am pierdut nemeritat, dar cu Hermannstadt am jucat slab. A fost și greșeala mea, am pregătit meciul într-un fel, iar ei ne-au surprins, n-am făcut nici cele mai bune schimbări, nu cred că meritam mai mult. Dar două înfrângeri în 16 meciuri sunt erori acceptabile, până la urmă nu suntem roboți, eu zic că important a fost parcursul constant bun pe care l-am avut.

Cu cine crezi că vă bateți la promovare?

Patru echipe par a fi în cărți acolo: Petrolul, Hermannstadt, U Cluj și Chiajna. Eu zic între ele se dă lupta.

E diferență mare între Liga 1 și Liga 2?

Noi am jucat cu FC Universitatea Craiova, Dinamo și Chindia, în cupă și niște amicale. Cred că am făcut față. Între echipele din a doua parte a Ligii 1 și cele din prima parte a Ligii 2 nu mi se pare o așa mare diferență, dar să ajungem noi în prima divizie și apoi mai vedem. N-are sens să ne gândim acum așa departe.

„Țicu poate fi o viitoare soluție la națională”

Se vorbește tot mai mult de un interes al FCSB pentru Valentin Țicu. Poate juca acolo?

Țicu e un fotbalist care a crescut mult, l-am pus și căpitanul echipei, e ambițios, responsabil, mobilizator. Pe postul lui, de fundaș stânga, poate juca oriunde în Liga 1, iar în curând poate sări de la naționala de tineret la cea mare. Joacă pe un post unde fotbalul românesc suferă, iar asta este o șansă în plus pentru tinerețea lui. Până la vară nu cred însă că se pune problema ca el să plece și nici nu i-aș recomanda asta.

Căutați întăriri pentru anul viitor?

Fiecare lot trebuie împrospătat, e benefic pentru concurență. Nimeni nu trebuie să se simtă bătut în cuie. Nici măcar antrenorul. Deci, da, vrem să mai primenim lotul. Noi am avut un lot destul de mare, am fost și 30-32 de jucători la antrenamente. Din diferite motive, unii n-au jucat, așa că nu are sens să ținem pe loc fotbaliști care pot juca în altă parte.

Cu Răzvan Lucescu și Daniel Isăilă, alături de care ai lucrat ții legătura?

Nu vorbesc non stop, dar când vorbesc e ca și cum aș fi vorbit și ieri. Vreau să spun că avem o legătură specială, nu trebuie să vorbesc toată ziua, eu le urmăresc rezultatele, probabil și ei o fac. Isăilă îmi mai trimite mesaje, gen: “Cine e primul loc?”. Cu Răzvan m-am întâlnit în vară, când am discutat mai multe lucruri cu el, și mi-a povestit o chestie care m-a lăsat mască.

Poți să o dezvălui?

Da. Mi-a zis că pe vreme când eram la Rapid, Dinu Gheorghe îi spunea mereu că Nae, adică eu, poate fi un bun antrenor. Sincer, m-a surprins, pentru că noi nu eram în relații foarte bune, eu îmi mai depuneam memorii pentru bani, nu eram așa un favorit al conducerii. După ce mi-a povestit Răzvan treaba asta l-am sunat pe Dinu Gheorghe și am vorbit cu dânsul. A fost așa un sentiment plăcut.

„E mai simplu să mi se spună Nae”

De ce le-ai cerut jucătorilor să-ți spună Nae și nu Mister în alt fel?

Nu vreau să fie o prăpastie așa între mine și ei, la nivel de abordare. Sincer, nu mă simt Mister, cred că deocamdată mă prinde mai bine Nae Constantin. Oricum mulți se feresc să îmi spună Nae, o dau cotită, evită formula de adresare.

Un sfat pe care l-ai pus în aplicare învățat de la antrenorii pe care i-ai avut?

Cum te pregătești în timpul săptămânii, așa vei fi la meci. După părerea mea e un principiu universal aplicabil. Dacă nu ești serios la antrenamente, n-ai cum să fii 100% la meci. În ceea ce mă privește, jucătorii au învățat că nu fac excepții, prefer un fotbalist care dă totul, unuia care poate e mai valoros, dar dă doar 70%.

Ultima întrebare: Cum s-ar caracteriza Nae Constantin ca antrenor?

Un tip care a acumulat mult, iar acum învață să pună în aplicare propriile idei cu ce a prins de la alții. Am fost și sunt un tip discret, din toate punctele de vedere, dar sunt un om normal, cu bune și mai puțin bune. Spre exemplu, eu nu beau alcool, dar după ultima etapă am făcut o petrecere cu echipa și m-am îmbătat, fără să beau cine știe ce. Mi-a fost rău două zile, dar am fost fericit, alături de echipă.

Nicolae Constantin – carieră de antrenor

2021 Petrolul – Liga a II-a- principal

2021 Comuna Recea – Liga a II-a – principal

2020 Filiași – Liga a III-a – principal

2018-2019 Al Hazm (Arabia Saudită – secundul lui Daniel Isăilă)

2017-2018 România U21 (secundul lui Daniel Isăilă)

2016 Petrolul (secundul lui Octavian Grigore)

2013-2014 Petrolul (secundul lui Răzvan Lucescu)

2012-2013 ASA Tg. Mureș (secundul lui Daniel Isăilă)

2011-2012 Sportul Studențesc (secundul lui Daniel Isăilă)