Cu ce se aleg liberalii după desemnarea lui Nicolae Ciucă. „PNL a devenit o simplă anexă a Șogunului țării care va deconta toate gafele și greșelile lui”

Posibilitatea desemnării ca premier a generalului Nicolae Ciucă, devenit membru al PNL abia anul trecut, la presiunea directă a președintelui Klaus Iohannis ar transforma partidul liberal într-un partid aflat total la ordinele șefului statului și, mai mult, cel care va deconta greșelile acestuia din urmă, este de părere economistul liberal Cristian Păun, unul din susținătorii lui Ludovic Orban.

În opinia acestuia situația partidului este chiar mai proastă decât înainte de Congres, „fiind pus în fruntea Guvernului un om și mai rupt de partid”.

„Acum chiar se complică urât situația în PNL!

Partidul se află fix în situația de dinainte de Congres, cu un Președinte al Partidului complet izolat politic care va trebui să dea socoteală în fața baronilor săi pentru lucrurile care nu se întâmplă în Guvern cum vor ei. Va trebui să îl sune pe Tov. Gen. Ciucă, să facă anticameră la el și să îl ia la rost de ce nu livrează. Mi-l și imaginez pe Superman proțăpit în fața Generalului de Eufrat, adânc înfipt pe picioarele din spate și cu Vîlceanu pe post de chibiț. Cum îl ceartă că ”nu dă”!

E clar că Grofilor de Transilvania nu le-a ieșit jocul, sperau ca Florin să fie înlocuit cu unul de-al lor, știind încă de la Congres că e terminat politic. Ce frumos mima și lăcrima Răreșică. Curat liberal! Au fost refuzați însă sec de Șogun care preferă un aghiotant care să vorbească pe limba lui. Adică să nu vorbească și să îl aprobe din când în când cu un amplu ”Să trăiți!”.

Situația este chiar mai proastă decât înainte de Congres, fiind pus în fruntea Guvernului un om și mai rupt de partid (nu cunoaște deloc partidul și nici partidul nu îl cunoaște pe el), și mai rupt de politică dar și mai lipit de Șogun. E minoritar și în partid, nu doar în Parlament.

PNL a devenit, din păcate, o simplă anexă a Șogunului țării care va deconta toate gafele și greșelile lui. Electoral partidul va pierde minim jumătate din procentele de la ultimele alegeri. Adică, minim jumătate din mandatele de europarlamentari, aleși locali și parlamentari.

Minim am spus pentru că asocierea cu PSD va complica în plus lucrurile.

Aventura în care a fost împins partidul de către un grup de amatori și venetici va costa enorm pe toți cei care au construit în jurul acestuia, au consumat energii și au dedicat timp. Acești amatori își vor găsi mereu loc în alte partide, în altă parte. Așa au făcut mereu. Ei nu au luptat niciodată pentru idei, pentru principii, pentru tradiție. Lupta lor are alte mize, mult mai mărunte.

Sunt curios dacă se ridică cineva din partid să protesteze la ceea ce se întâmplă astăzi cu PNL. Măcar Grofii de Transilvania ar trebui să o facă. Și ei sunt rău de tot pe pierdere!

Oare Flutur mai are oi?”, a scris Cristian Păun pe pagina lui de Facebook.