Atuurile și dezavantajele generalului Ciucă în misiunea de la guvernare. „Uneori e mai ușor să te lupți cu talibanii în Afganistan decât cu vulpile bătrâne din PNL și PSD”

Premierul desemnat Nicolae Ciucă pare aproape sigur că va primi votul de încredere al Parlamentului, urmând să conducă un guvern minoritar PNL-UDMR cu sprijinul PSD. Sociologul și scriitorul Sebastian Lăzăroiu este de părere că acest guvern va putea să treacă măsurile necesare în fața crizelor din această iarnă, însă nu și marile reforme necesare prin PNRR. În opinia acestuia, fostul general are o serie de dezavantaje, în primul rând în relație cu PSD dar și cu PNL.

„Pe scurt, lucrurile arată așa:

- Ciucă are o reputație bună. Nu e dintre generalii făcuți la apelul bocancilor, cum se zice în armată. Omul a condus în teatre de operațiuni, are școala NATO. Din punctul ăsta de vedere, aduce un plus de autoritate, ceea ce lui Cîțu îi lipsea cu desăvârșire.

- N-are experiență politică. Uneori e mai ușor să te lupți cu talibanii în Afganistan decât cu vulpile tinere sau bătrâne din PNL și PSD. Mă întreb, de pildă, cum îl va opri Ciucă pe Iulian Dumitrescu, la Transporturi, să-și bage botul în borcanul cu miere. Mai ușor oprești cu mâinile goale un urs când se repede la tufa de muri.

- Așadar, relația cu PNL va fi dificil de gestionat. Probabil și cu UDMR va avea frecușuri. Să nu uităm și că grupul Orban (cât de mare o fi nu știm) va fi nemulțumit de înțelegerile pe sub masă cu PSD. Nici Cîțu nu va fi prea încântat de noua poziție de mire care nu e lăsat să participe la propria nuntă, cum am arătat intr-o postare anterioară.

- Un guvern minoritar, așa cum se anunță acum, nu va putea să facă reformele prinse în PNRR. Ar putea să ne treacă de iarnă și de pandemie. Improbabil că va rezolva problema presantă a vaccinării, din păcate. Pe termen lung, deci, acest guvern nu rezolvă nici problema deficitului bugetar, nici celelalte probleme structurale. Dimpotrivă, le poate amplifica.

- Susținerea punctuală a PSD este, evident, un handicap. Corect ar fi fost să intre la guvernare și, cum am mai zis, să curețe, pentru prima oară în 30 de ani, gunoiul pe care guvernările lor l-au lăsat în urmă. Dar, nu, PSD vrea numai mierea din borcan. Castanele să le ia ceilalți. De data asta, însă, nici PSD nu va sta pe roze, fiindcă are două amenințări electorale serioase: AUR si partidul lui Dragnea, așa cum, pe partea cealaltă, PNL a lăsat un spațiu cât o autostradă pentru USR”, a scris Sebastian Lăzăroiu pe pagina sa de Facebook.

