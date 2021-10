Degringoladă și blocaj total în formarea unui nou guvern. Nimeni nu se înțelege cu nimeni iar Ciucă ia în calcul depunerea mandatului

Blocaj total în negocierile de pe plan politic dintre PNL și celelalte formațiuni din Parlament, mai puțin AUR.

Discuțiile premierului desemnat Nicolae Ciucă cu reprezentanții partidelor pentru susținerea unui guvern minoritar nu au dus la nicio soluție și Ciucă este dispus să ceară colegilor liberali din partid schimbarea mandatului, lucru pe care președintele PNL, Florin Cîțu, îl exclude, cu riscul ajungerii în pragul alegerilor anticipate.

Nicolae Ciucă s-a întâlnit luni cu Dacian Cioloș, liderul USR pentru discuții pe programul de guvernare, care i-a dat un răspuns tranșant în ceea ce privește faptul că USR nu va susține un guvern minoritar, ci dorește refacerea coaliției.

Premierul desemnat a recunoscut că se impune schimbarea mandatului din partea PNL privind susținerea unui Guvern minoritar și că va discuta cu liberalii în acest sens.

"Am fost să argumentăm proiectul pentru care am solicitat această întrevedere şi este un răspuns cât se poate de tranşant: USR nu susţine un guvern minoritar şi există o soluţie, şi anume aceea a refacerii coaliţiei. Neavând un mandat, nu am putut să răspund la acest subiect. Voi merge la partid şi voi discuta cu conducerea partidului şi vom vedea ce decizie se ia. În acest moment, am încheiat discuţiile cu USR şi, în funcţie de ce decizie vom lua, vom continua procesul de negociere", a declarat Nicolae Ciucă.

Premierul desemnat nu a exclus nici posibilitatea să-și depună mandatul dacă negocierile sale nu vor duce la vreun rezultat

"Acum încă am speranţe să se poată învesti un guvern în acest mandat. Atunci când voi considera că aceste şanse nu mai sunt, voi proceda ca atare", a transmis Nicolae Ciucă.

Florin Cîțu nu a dorit să ia parte la negocierile cu USR și le-a cerut celor de la PSD și USR să dea dovadă de maturitate politică, astfel încât să susțină guvernul minoritar, amenințând chiar cu anticipatele, variantă pe care PSD și-o dorește, dar nu mai crede în ea acum.

"Mandatul premierului desemnat este de a negocia, de a găsi susținerea unui Guvern minoritar. PNL a înţeles şi am înţeles şi eu că este nevoie de o mişcare curajoasă, matură, în criza politică actuală şi am desemnat eu un alt candidat în afara preşedintelui PNL. Noi am făcut un pas important pentru a debloca această criză. Este momentul ca și celelalte partide să arate fapte, să arate că pot face în numele românilor această concesie și să voteze acest Guvern", a spus președintele PNL, Florin Cîțu.

El i-a lăsat totuși o portiță lui Ciucă, spunându-i că vină la partid să discute despre schimbarea mandatului de negociere, caz în care PNL l-ar putea propune tot pe Cîțu pentru funcția de premier.

Întrebat dacă PNL ia în calcul la propunerea premierului desemnat revenirea USR la guvernare pe vechile portofolii, Florin Cîțu a replicat: "Haideți să vedem cum va arăta această propunere, că s-ar putea să fie o propunere cu președinte PNL ca premier. Dacă discutăm scenarii...Eu vă spun că nu are sens să discutăm scenarii pentru că acestea sunt nelimitate. Avem un mandat foarte clar votat de PNL în Biroul Național cu majoritate și acesta este pentru un guvern minoritar PNL-UDMR cu premierul desemnat Nicolae Ciucă. Dacă rămân încremeniți în această decizie nu se va debloca criza. Responsabilitatea pentru a debloca această criza este a celor de la USR și PSD. Mai mult, responsabilitatea pentru declanșarea unor alegeri anticipate le aparține", a mai spus Florin Cîțu.

Cu o zi în urmă, PSD a respins la rândul său susținerea unui guvern minoritar, social democrații fiind tentați chiar să vină cu propuneri de miniștri proprii pentru noul guvern

Europarlamentarul PNL Dan Motreanu i-a atras atenţia preşedintelui PNL, Florin Cîţu, că asumarea formării unei majorităţi în Parlament aparţine exclusiv preşedintelui partidului şi Biroului Politic.

”Nu, responsabilitatea politică pentru negocierea şi formarea de majorităţi, precum şi colaborarea cu alte forţe politice, reprezintă exclusiv atributul Preşedintelui PNL şi al Biroului Politic al PNL, care trebuie să îşi asume aceste decizii.

În schimb, responsabilitatea desemnării miniştrilor este atributul Prim-ministrului desemnat, aşa cum şi Florin Ciţu a afirmat în nenumărate rânduri(...) Ceea ce spun este în sensul ca orice alianţă, sprijin politic, trebuie asumate politic de preşedinte şi biroul politic… nu să se ascundă prin declaraţii publice în spatele premierului desemnat, pentru că astăzi Florin Cîţu conduce partidul! Iar responsabilitatea îi aparţine preşedintelui PNL, atât pentru orice alianţă sau colaborare de orice fel, dar şi în cazul în care nu se face o majoritate. Orice alianţă, sprijin politic trebuie asumat politic de preşedinte şi biroul politic…”, a spus Motreanu, solicitându-i lui Cîțu să nu fugă de responsabilitate.