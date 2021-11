Guvernul Ciucă a fost votat de Parlamentul României. Prima declarație a premierului învestit

Guvernul condus de Nicolae Ciucă a trecut joi, 25 noiembrie, de votul de învestitură din cadrul Parlamentului României.

318 parlamentari au votat „pentru”, iar 126 „împotrivă”.

Cu o zi înainte, toți miniștrii propuși de Guvern și susținuți de alianța PNL-PSD-UDMR și minorități au primit aviz pozitiv în comisiile de specialitate. Înaintea votului din plen, liderii coaliției au semnat un acord politic care stă la baza alianței. Semnarea acordului s-a făcut fără presă.

La ora 15.00, noii miniștri vor depune jurământul.

„În nume personal doresc să mulțumesc tuturor celor care ne-au acordat votul de încredere. Doresc să mulțumesc și celor care nu ni l-au acord. Cred că e foarte important, atât pentru noii membri ai guvernului cât și pentru dvs, toți membrii parlamentului să știți că am înțeles din tot ceea ce ați exprimat că ne-am asumat o răspundere foarte mare. Am înțeles și recomandările din opoziție. Suntem un guvern al României și vom face tot ce e posibil să avem în centrul atenției noastre cetățeanul român”, a declarat premierul Nicolae Ciucă după anunțarea rezultatului de la vot.

Cu toate că rezultatul votului era unul previzibil, dezbaterea parlamentară nu a fost lipsită de tensiuni și ironii. Președintele PSD Marcel Ciolacu a lansat în discursul său un atac subtil la adresa liberalilor, precizând că social-democrații au fost nevoiți să ia decizia de a intra la guvernare „după doi ani pierduți”.

”De aceea, PSD trebuie să facă o alegere în acest moment, iar alegerea era următoare, vom continua să criticăm o guvernare ineficientă sau ne folosim priceperea şi experienţa pentru a stabiliza ţara. Am acceptat acum această provocare pentru că PSD nu fuge de responsabilitate. Am decis să intrăm cu prima linie a partidului. Am venit cu profesionişti care au performat în mediul privat. Am venit cu medici de excepţie. PSD știe să guverneze”, a mai declarat Ciolacu.

De cealaltă parte, vicepreședintele USR Dan Barna l-a „felicitat” pe Marcel Ciolacu, precizând că a reușit „ceea ce nici Ion Iliescu nu a reușit. Ați scos PNL din istorie”. Acesta a criticat apoi că s-a înfiinţat un minister special pentru Gabriela Firea.

”De ce nu l-aţi chemat pe Liviu Dragnea, că e liber de contract, să-i daţi Ministerul Justiţiei?”, a mai afirmat Barna, criticând, de asemenea, că a fost cooptat în Guvern Sorin Grindeanu, premierul care a semnat OUG 13.