Premierul Nicolae Ciucă a anunţat că proaspătul campion mondial David Popovici va fi recompensat pe măsura performanțelor de la Budapesta.

Conform digisport.ro, lui îi va fi alocată suma de un milion de lei (aproximativ 202.000 de euro) din Fondul de rezervă al Guvernului.

Ads

"Astăzi, în cadrul şedinţei de guvern, am luat decizia de a recunoaşte performanţa sportivului nostru, David Popovici. În felul acesta am decis că, fiind vorba despre o performanţă excepţională, să avem o recunoaştere pe măsură şi am hotărât să îi fie alocată din Fondul de rezervă al Guvernului o sumă de un milion de lei", a declarat Ciucă după şedinţa de guvern de azi.

Această sumă nu are legătură cu banii pe care sportivul îi va primi de la Ministerul Sportului, unde o medalie de aur valorează 56.000 de lei, sumă ce poate fi dublată.

Clubul Dinamo, la care activează sportivul, are și el posibilitatea de a oferit jumătate din ce dă Ministerul.