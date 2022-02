Citeste toate textele scrise de Doru Sinca pentru Ziare.com

Suntem deja după două luni de la instalarea guvernului Ciucă, deci sunt motive să scuturăm puțin copacul, să nu se obișnuiască onorabilii cu funcțiile oficiale.

Minunată economie de piață construită în România, mai ales de când a intrat în UE, ne arată roadele acum, când, forțați de condițiile impuse de factori externi (nu dezvolt, căci e un alt subiect), cotațiile pentru gaze și energie s-au dus în sus de vreo 4 ori, astfel că acum pe piață din Germania, 1000 mc gaz costă cca 150 Euro și 1 MWh costă cca 140 Euro.

Am mai spus, e obligația guvernanților să protejeze consumatorul final, indiferent cine este, particular sau firma, de salturile pieței, nejustificate de nici o teorie economică. Germania a prevăzut deja din 2021 ce urmă să vină și a ridicat tariful orar la salarii, la 9.82 Euro/ora în ianuarie 2022, urmând că la 1.07.2022 să-l ducă la 10.45 Euro/ora. Deci că să nu pierdem timpul, un consumator german rezolva cu cca 3 zile de muncă, problema alimentării cu energie și gaze a locuinței sale.

Și asta acum, că s-au mărit absurd prețurile (știu ei bine de ce). Deci ponderea în venitul minimal de 1800 euro/luna este de cca 300 euro.

Faceți comparația asta și la salariile noastre cu tarifele și mai mari, impuse de piața liberă locală, cum doresc liberalii, fără să știe despre ce vorbesc (părerea mea), de pensii va rog nu va agățați, sunt suficiente să poată trăi firmele de servicii funebre bine. Și atât.

Investiții mari în turism și cultură

Dl. Dan Vâlceanu- anunță investiții mari în turism și cultură- 103 mil Euro, cca 0.5% din PNNR. Eu aș întreba ce alt program are dl. ministru pentru că celelalte 99.5% să fie rezolvate în termen, pentru că nu am auzit nimic de vreo absorbție, măcar din Programul UE 2014-2020, din care nu a luat nimic, anul asta mai are șanse să ia ce nu am luat în cei 7 ani. Și noi ne consumăm pe cultură și turism. Dacă am știi să dezvoltăm bine cele două sectoare am fi departe, dar s-a văzut până acum cât de bine le-am gestionat, cu privatizările obiectivelor, cu investițiile în infrastructură necesară obiectivelor la fel, cu taxarea – aici e singurul loc unde nu a depins de guvern, dar nici băieții din turism n-au dat năvală să-și plătească dările către stat (că de evaziune nu auzit nimeni în acest sector mirific, dar…)

Bugete stabilite de diverse entități, pentru anul în curs, s-au dus pe apă sâmbetei, prețurile mai mari de 3-4 ori față ce de ce era estimat neputând să fie acoperit din altă parte, consecință fiind eliminarea cheltuielii cu efectele nefaste urmate (închiderea activității). Tot am auzit până acum, că pentru a atrage investitorii trebuie să ținem salariile mai jos, pentru a reprezenta un avantaj competitiv (probabil față de Vietnam, căci China ne da clasa la capitolul salarii).

Acum când vedem ce consecințe sunt că am ținut salariile jos (plecat oameni afară, nivel precar de subzistență, sistem sanitar subdezvoltat, alimentație precară, resurse pentru apărare ioc, de investiții se ocupă dl. Cîţu (niciodată coșul minim nu a fost declasat de salariul minim stabilit prin decizia Parlamentului -ciudat, nu?).

Și după două luni, în care guvernanții trebuiau să facă lumina ce s-a întâmplat pe piață energiei, constatăm că vedem o reluare a tragediei grecești – implacabilul, așa s-a întâmplat și în alte țări, deci n-avem ce face, trebuie să suportăm. Fără să spunem care e diferența între țările acelea și noi. Va spun eu. Guvernul Marii Britanii- sincer la începuturile Brexit-ului i-am condamnat, acum cred că adevărul e undeva la mijloc- a anunțat că pentru perioada 1.04.2022-1.4.2023 contribuabilii să se pregătească la o majorare de 645 lire pentru gaze și energie (54.5 Lire pe luna). Va fi foarte grav, una din escapadele lunare la Pub-urile tradiționale din insula va fi sărit pentru această perioada, cred că vor curge lacrimi de durere din partea Horeca britanic. Dacă vă mai spun că se majorează si tariful orar de la 1 aprilie a.c. de la 8.65 la 9.50 (si asta publicată în octombrie 2021 – foarte ciudat nu?).

La noi, majorarea de 4 ori a făcut ca o factură care înainte era de 400 lei, acum să fie de 1600 sau chiar 2000 lei. În condițiile în care, după cum spune ministrul finanțelor, 3.4 mil. de cetățeni în câmpia muncii, sunt plătiți cu sub 2660 lei/luna, deci sub nivelul de subzistență, stabilit tot de organismele statului nostru.

Și tu vii și tragi facturi pentru consumatorul final - termenul o fi de la faptul că, până aici ne-a fost și gata, am pus-o – de 80-90% din ce câștigă un salariat, spunând că asta e economia de piață.

Nu pot face judecați de valoare asupra d-lui Virgil Popescu- Ministrul Energiei. Nu-l cunosc, nu știu care îi este ”opera” care l-a recomandat în postul cu pricina (poate dl. Ludovic Orban, care l-a promovat, știe, dar e un domn discret, cum îi șade bine unui politician, care nu mai are nimic de pierdut).

Am aflat din declarațiile domniei sale, că în piața de energie (liberă sau dereglementată - stranii asemănări), acum vreo două luni, s-a cumpărat prin rostogolire aceiași cantitate de energie de vreo 4-5 ori, fapt ce a dus la prețul din facturile mirobolante emise pentru cetățenii care, dacă n-au avut ochelari de soare, au fost orbiți pur și simplu de cifrele aberante (de, hârtia suportă orice, nu țipă). Și dacă aveau ochelari, tot așa rămâneau - înmărmuriți.

Și după două luni, companiile vin și spun că au refăcut facturile greșite, și au de restituit în medie, 10-15 lei / factură.

Și eu cred că această glumă este demnă de Radio Erevan (seria glumelor nesărate, cu care ne mai indulceam viața, înainte de 1989).

De legislaţie nu vorbesc, căci o să ziceţi că chiar am ceva cu domniile lor (şi chiar nu am nimic în afara obligaţiilor lor ca persoane publice, pe care sper şi le îndeplinească cum au jurat la investire). Dl. Popescu este vesel și senin, ANRE zice că nu are nici o treaba cu asta, ANPC a dat amenzi (ca pentru un SRL de prăjit merdenele la colț de stradă, cu vad nu oricum – cca 400.000 lei, când prejudiciul creat de aceștia e de ordinul miliardelor de Lei.

Nu pot să nu menționez că dl. Câțu-președintele PNL- a afirmat că piața de energie este o piață specială, cu caracteristici aparte, care are nevoie de reglementări specifice. A spus-o și apreciez că a deschis discuția.

Dar acest mic detaliu nu elimina lipsa reglementărilor așa-zisei piețe libere a energiei finalizată în 2021, când dansul era Prim Ministru. Cine l-a oprit să reglementeze impreuna cu Ministrul Energiei si al Finanţelor piata când era posibil fără consecinţe.

Sau daca constata o serie de lipsuri, să amâne liberalizarea până la completarea lor.

Și care lipsuri se răzbună acum. Furnizorii merg pe principiul “ce nu e interzis de lege, e permis- precept liberal, bun dacă e aplicat cu inteligență-că atare, dacă nu au limite în această piață, de ce n-ar crește prin rostogolire sau orice alt mijloc, prețul final astfel că, în 3 luni, fiecare actor din această piață să aibă iahtul lui, în portul Hamburg, unde sunt locuri de parcare libere, acum că au plecat vasele unui domn din Estul Euopei.

O țară întreagă este siderată de nivelul facturilor la energie și în continuare ni se aruncă în față justificări puerile, cum că și alții au aceleași probleme. Am spus mai sus, da, au dar ei își rezolvă problema asta cu o lipsă din “condicuța” de la PUB o dată pe lună, pe când noi, dacă stăm două-trei luni așa, facem ca măgarul olteanului, “uite al naibii, când s-a obișnuit să nu mai mănânce, murii”.(din argo-ul vâlcean…).

Chiar nu înțeleg ce se dorește cu țara asta, nivelul nesimţit de mare al tarifelor de gaze și curent nu poate fi absorbit de piață (pentru că nu este nici o piață…), costurile nu pot fi suportate de prețurile de vânzare, pentru că atunci nimeni nu ar mai cumpără nimic.

Este plăcut să-ți imaginezi că poți influență o țară prin instrumente macroeconomice, cu investiții scriptice, care se închid ca T-ul din contabilitate, că bugetul pe care l-ai preconizat se închide pe hârtie. Până aici e frumos. Ce te faci când ieși afară din birou și dai nas în nas cu realitatea.

Pentru că dl. Cîţu ne-a mai zis una de zile mari. Când a vorbit de piața de energie care a liberalizat-o împreună şi cu dl. Orban, admite că sunt chestii de reglat (ce frumos ar fi, dl. Popescu ar regla imediat și prețul și volumul de livrări, mintenaş. S-a vazut că se mişcă cu talent), dar nu se compară cu piața alimentară, unde totul este perfect, pe principiul liberal, cerere și oferta se întâlnesc întru-un punct numit origine – ca paralele (nu prea știu geometrie, dar îmi închipui că așa este în viață), deci avem un reper.

O să-l dezamăgesc pe dl. Cîţu (cu scuzele de rigoare, îl menționez numai când dansul are judecați de valoare, care sunt cel puțin subiective). Și îi aduc aminte că piața de alimente, în special cea de legume-fructe, la care a făcut referire, cu prețul din vară ca fiind prea jos și producătorii care au aruncat marfa și acum, când consumatorii spun că sunt prea sus prețurile, la aceleași produse. Confuzia, cred eu (poate mă înșel, cititorul ne va da dreptate), este că asta-vara când producătorii se plângeau că sunt prețurile din piață prea jos și nu-și acoperă costurile, se refereau la ce le ofereau intermediarii, aciuiţi pe lângă toate partidele (ce să vezi…) sau “samsarii de angro”, care au pus monopol pe zonele de desfacere în fiecare mare oraș, producătorii neputând să vină să-și vândă marfă în aceste zone, dar nu-i așa fiecare e liber să facă ce vrea. Dacă ei nu vor să câștige… Când ți se oferă 0.20 de lei pe legătură de ceapă, care pe tine te-a costat, în afară de muncă (asta la grădina e o plăcere...) 0.80 sau mai mult, ce ai putea face, decât s-o dai la gunoi.

Nimeni nu și-a pus problema ce s-a ales de proiectul European cu piețele de gross pentru care s-au refăcut spații din piețe multe și din capitală și din țară. Atâția ani, eu care am avut Piața Matache în apropierea biroului, am putut observă “liberalismul” care caracteriza funcționarea acestei piețe . Nu cred că am fost înzestrat cu un simţ de observație aparte, cred că mulți sunt ca mine. Dar n-am putut să aplic tot un principiu de piață, să-i bag în faliment pe cei care-i vedeam că nu sunt producători, pentru că nu aveam de la cine să cumpăr ce aveam nevoie, dacă îi eliminam pe samsari.

De piața hipermarketurilor să nu mai vorbim, o altă piață care a distrus și bruma de producție autohtonă, într-o măsură și din vină producătorilor noștri, care, dacă se asociau putea să aibă și sisteme moderne de ambalaj și marfă sortată, cum o cer achizitorii și să suporte plățile la 30-90 zile cum se practică la contractele din comunitatea europeană. Asta este a două mare tară din cauza căreia și bugetul țării este în suferință cu sumele folosite de hipermarketuri la importuri, și producătorii locali care nu au acces în hipermarketuri, în mare măsură din cauza inabilității lor în economia de piață, construită de guvernanții noştri, toți.

Cum se formează o piață

În ambele cazuri, piața este cu numele “liberă” dar nu sunt atât de naiv să cred că ce a fost în pădure, acum secole, se reproduce și în piață azi. Nu. O piață trebuie să aibă regulile sale, între care limite să-ți exprimi oferta sau cererea, ce garanție pui pe masă, care este nivelul tău de solvabilitate pentru eventuale daune (în piața de gros, perisabilitatea e o mare problema, și nu numai ea).

Ceea ce guvernanții noștri s-au gândit că dacă principiul cererii și ofertei este promovat, restul se reglează de la sine. Și dacă ai fi naiv, nu poți să crezi că așa se formează o piață. Dacă n-am fi avut precedente, să fi zis. Dar trebuie să ținem cont că România n-a fost întotdeauna pauperă sau comunistă. În anii 34-36 eram grânarul Europei, toată producția de grâu era numai în Banat, aici oamenii știau să coteze la Bursă de la Viena, știau să-și gestioneze averile cu chibzuință, fiind cea mai bogată zona din țară. Nu știu la ce le-a folosit în Bărăgan, unde au fost deportați împreună cu deținuții politici ai vremii (bunica soției mele l-a avut invitat la masă pe Ion C. Brătianu, nu o dată).

Acum să vrei să refaci acea stare de lucruri, nu ai cu cine și nici resurse.

Bine ar fi dacă, am lasă orgoliile deoparte și am începe cu reglementări simple (sunt exemple suficiente la partenerii noștri europeni). Dar odată stabilite, cine le încalcă, în afară că el și familia lui nu mai au treaba cu acest domeniu, și amenda pentru încălcarea regulilor stabilite să fie exemplară, nu ca amenzile date furnizorilor de energie…

Într-o piață din capitală, ANPC a dat amenzi într-o zi de 100.000 lei. Și tu dai la cei mai mari furnizori de servicii din energie, maxim 400.000 lei?!

Probabil că aici sunt eu în eroare, nu am înțeles ce piață era aceea din capitală (poate era de diamante sau de aur… mai știi).

Concluzionând, repet ce din păcate am mai spus, nu poți să edifici o economie de piață care se autosusține, cum văd că e la modă termenul, cu salarii brute de mizerie, taxate și acestea cu 46%, și să pretinzi că economia trebuie să se conducă numai după principii liberale - piață, cerere și ofertă, totul e permis dacă nu este interzis de vreo lege - și după toate astea, să te lamentezi că nu funcționează, că nu ai bani pentru pensii, nu ai bani pentru apărare, sănătate, educație, cultură, etc.

Perioada în care cei plecați la muncă în UE trimiteau bani acasă, a cam apus, mulți și-au luat toată familia unde s-au stabilit, alții i-au pierdut pe cale naturală, banii care veneau la Bugetul de Stat, de 3-4 mld. Euro anual, s-au cam subțiat. Și romanul nu mai are aceiași înclinare, vorba proverbului: ce face romanul când nu mai are nici un leu – schimbă 100 de Euro.

Dl. Petrișor Peiu, pe care îl respect pentru expertiza pertinentă a declarațiilor publice, a avut o opinie pentru ce se va întâmplă în 2022, privind creșterea dobânzilor inițiate de Banca Națională și măsurile pe care ar trebui să le ia Guvernul de reducerea inflației, citez:

“Deci problema ar trebui abordată în mod coordonat și unitar de către executiv împreună cu Banca Națională. Pentru că o creștere abruptă de dobânzi, luată izolat, fără măsuri în planul industriei energetice, va avea un efect devastator asupra creșterii economice, inhibând dramatic consumul și investițiile. Dacă admitem că inflația actuală este generată de explozia prețurilor din energie, trebuie să admitem că tot în sectorul energiei este și soluția calmării prețurilor”.

Mai simplu de atât, nu cred că se poate. Rămâne să vedem ce fac decidenții.

Doru Sinca este de profesie inginer, absolvent al Institutului Politehnic Bucuresti, in prezent pensionar