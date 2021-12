Activitatea universitară a premierului Nicolae Ciucă, pusă sub semnul întrebării. Profesor: „Când scria doctoratul? În timp ce trăgea în talibani?”

Activitatea universitară a premierului Nicolae Ciuică este pusă sub semnul întrebării de către un profesor universitar, după ce acesta din urmă a observat că actualul șef al Executivului a publicat o serie de lucrări pe care nimeni nu le-a văzut, într-o perioadă în care acesta era „șef de operații” sau „împuternicit Stat Major” în Armată.

Cătălin Avramescu, profesor universitar la Facultatea de Științe Politice a Universității București, publică pe contul său de Facebook o serie de inconsecvențe cu privire la activitatea universitară a premierului Nicolae Ciucă în perioada în care acesta era șef în Armată.

Întrebările pe care profesorul universitar le rostește public vin la scurt timp după scandalul de plagiat care-l vizează pe ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Florin Roman.

Pe lângă faptul că generalul Nicolae Ciucă n-ar fi avut timp să desfășoare o amplă activitate de cercetare într-o perioadă în care se ocupa de coordonarea trupelor românești în Afganistan (2002-2003), prof. Cătălin Avramescu observă că lucrarea de doctorat a actualului premier – deși figurează ca publicată – e de negăsit.

Ciucă, profesor doctor de la „Fabrica de Doctorate”

Mai mult, Nicolae Ciucă a „produs” lucrearea științifică la celebra „fabrică de doctorate”, respectiv Universitatea de Apărare Carol I.

Iată postarea integrală a prof. Cătălin Avramescu:

„Este Nicolae Ciucă un impostor? CV-ul său pe de adresa Guvernului României ridică câteva probleme.

Individul spune că în 2006 a luat un `master în Studii Strategice` de la `Colegiul de Război, SUA`. Presupun că este vorba de Army War College. Iată ce nu înțeleg:

1. Programul International Fellows al Army War College cere plata imediată a unui deposit de 6.500 de dolari. (Poate că suma, în 2006, era mai mică). A plătit cineva pentru Ciucă acești bani? Poate Ministerul Apărării. Problema este că Ciucă, în 2006, figurează și ca `șef operații` și `împuternicit stat major` la Craiova. Încasa în acest timp salariu/soldă? Sau făcea muncă voluntară ca șef de operații? Conducea statul major din concediu?

2. Mai bizar e altceva. Programele de master presupun, de regulă, un an sau doi de studii full-time. Dar în 2006 Ciucă, conform CV-ului, este la Craiova. Poate că Ciucă, cine știe, și-a teleportat o dublură la Army War College. Eu nu știu să explic această anomalie. Știu că într-o instiutuție de învățământ superior trebuie să vii la cursuri. Asta rezultă și din site-ul de la Army War College: `The resident class is in session for 10 months at Carlisle Barracks`.

3. Mai există la Army War College un program la distanță. Acesta acordă Master of Strategic Studies. Poate că Ciucă a făcut acest program. Dar atunci de ce nu spune în CV că acestea sunt simple `studii la distanță`? 15 ore pe săptămână, prin internet.

4. A spus Ciucă colegiului american, în 2006, că el avea deja un doctorat în 2003? Multe universități pur și simplu nu acceptă să iei un master în domeniul unde ai deja un doctorat. (Este logic, nu?).

5. A văzut cineva lucrarea de doctorat a lui Ciucă, `Dimensiunea angajării Armatei României în operaţii întrunite multinaţionale`? Individul a susținut această teză, se înțelege din CV, în 2003 la Universitatea de Apărare Carol I. Mda... Problema este că `universitatea` cu pricina este o fabrică de plagiate. Pandele, Tobă și alte loaze ale tranziției României spre nicăieri și-au împopoțonat CV-urile cu `doctorate` de la acest stabiliment. Cine a fost `conducătorul` de doctorat al lui Ciucă? CV-ul oficial păstrează misterul.

6. Cum a absolvit acest supra-om (Ciucă Nicolae-Ionel) acest doctorat? Priviți CV-ul individului. Între Iunie 2002 și Ianuarie 2003 era în Afganistan. Scria la teză în acest timp? În timp ce trăgea în talibani? Poate, dar ar fi un fenomen să scrii trei paragrafe după ce tragi două încărcătoare de mitralieră.

7. Unde sunt publicațiile? Master, doctor: asta presupune, în lumea normală, publicații. Nici nu mai e posibil acum să iei un doctorat fără să publici în reviste sau la edituri recunoscute. Unde sunt publicațiile savantului Ciucă? CV-ul oficial nu listează absolut nici una”.

Ministrul Cercetării, acuzat de plagiat

Săptămâna trecută, reprezentanţii USR susţin că Florin Roman, ministrul Cercetării, „şi-a plagiat lucrarea de masterat şi a minţit că a scris o carte”.

„Florin Roman confirmă că o comparaţie între PNL şi PSD e cât se poate de reală, cu deosebirea că el e doar plagiator, nepotrivit ca ministru al Cercetării şi agresiv atunci când n-are dreptate. Domnule prim-ministru Ciucă, vă cer să faceţi curăţenie în cabinetul dumneavoastră şi să ne arătaţi că nu susţineţi furtul şi nu vă bateţi joc de comunitatea cercetătorilor români lăsând să-i conducă un plagiator dovedit. Florin Roman nu are ce să caute în Guvernul României”, a declarat Dacian Cioloş, citat în comunicat.

Florin Roman a răspuns joi, 9 decembrie, într-o postare pe Facebook, la acuzaţiile care i se aduc privind plagierea lucrării de masterat.

El afirmă că „plagiat înseamnă să îţi asumi parţial sau integral o lucrare ştiinţifică, ceea ce nu a făcut niciodată, drept urmare, acuzaţia de plagiat la adresa sa este nefondată”.