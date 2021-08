Nicolae Ciucă: ”Armata Română este în măsură să asigure sprijinul pentru tot ce înseamnă apărarea cetăţenilor” VIDEO

Armata Română este în măsură ca, în continuare, să asigure sprijinul pentru tot ceea ce înseamnă apărarea cetăţenilor ţării noastre, oriunde s-ar afla ei, a transmis, sâmbătă, ministrul Apărării Naţionale, Nicolae Ciucă, cu ocazia repatrierii a 15 cetăţeni români din Afganistan.

"A fost o misiune deosebită pentru Armata Română, pe care am putut s-o executăm în cooperare şi coordonare cu toate elementele de specificitate şi aici subliniez coordonarea pe care am avut-o cu Alianţa Nord-Atlantică, cu partenerul american şi, de asemenea, doresc să aduc mulţumire Ministerului Apărării pakistanez, şefului statului Major al Apărării pakistaneze, care ne-au ajutat în mod deosebit pentru tot ceea ce a însemnat prezenţa aeronavei militare la Islamabad şi misiunile pe care le-am executat din Islamabad în Kabul", a declarat Ciucă.

El a mulţumit celor care s-au implicat nemijlocit în planificarea şi executarea acestei misiuni - Statul Major al Apărării, Statul Major al Forţelor Aeriene, Comandamentului Forţelor Speciale, Direcţia Generală de Informaţii a Apărării.

"Doresc să mulţumesc ministrului Afacerilor Externe pentru modul în care a coordonat această celulă de criză, tuturor celorlalte instituţii care au participat la planificarea şi executarea misiunii şi să subliniez că tot ceea ce în urmă cu câţiva ani părea foarte greu de realizat - constituirea acestei structuri inter-instituţionale care să poată să planifice şi să execute astfel de misiuni, astăzi ea există şi vom continua să o dezvoltăm pentru a putea face faţă oricăror provocări", a spus Nicolae Ciucă.

Cei 15 cetăţeni români şi patru cetăţeni bulgari au ajuns sâmbătă la Bucureşti din Afganistan, cu un avion Hercules al Forţelor Aeriene Române, care a aterizat la Baza 90 Otopeni. Pe lângă personalul militar al aeronavei s-a aflat la bord şi o echipă consulară mobilă a MAE, pregătită să acorde asistenţă de specialitate.