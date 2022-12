Istoricul Mădălin Hodor a prezentat, într-o postare pe Facebook, modul în care s-au desfășurat evenimentele în 22 decembrie 1989, subliniind că intenția lui Nicolae Ceaușescu nu a fost de a fugi.

Amintind că Ceaușescu a vrut să iasă pe balcon, să se adreseze mulțimii, el susține că fostul dictator nu era un laș, așa cum l-au catalogat unii. Nici curajos, ci mai degrabă ”incapabil să înțeleagă realitatea”.

El vorbește și despre sinuciderea Generalului Vasile Milea, aflat sub o imensă presiune.

”22 decembrie 1989 Bucureşti. Ziua începe prost pentru Nicolae Ceauşescu. A mers la culcare după miezul nopţii de 21-22 decembrie, după ce Milea i-a raportat că a „pus ordine” la Intercontinental. După câteva ore de somn a ieşit să vadă dacă au sosit tancurile în faţa CC-ului. Nu sunt. Îi cheamă imediat pe Milea, Postelnicu şi Vlad (trio-ul zilelor acelea). „Unde sunt tancurile Milea?”. Îi dăduse ordin înainte să se culce să aducă unităţile de tancuri din jurul Capitalei în faţa CC. „Le aduci aici şi apoi să meargă să pună ordine!”. Unde sunt? Milea ţine legătura cu unităţile din comandamentul radio instalat în CC. Tancurile au început să intre în Capitală. Dar el este deja într-o stare deplorabilă. Psihic este prăbuşit. Ceauşescu a pus presiune pe el constant încă din 16 decembrie, l-a abuzat verbal, e conştient că e plin de sângele timişorenilor şi bucureştenilor. A băgat conştient Armata în măcel. Apoi ştie că Ceauşescu l-a chemat personal pe Stănculescu de la Timişoara. E clar ce urmează. Va fi înlocuit şi în cel mai bun caz îl aşteaptă plutonul de execuţie. Ceauşescu va avea nevoie de un ţap ispăşitor. Nu e în stare să răspundă. Ceauşescu se enervează şi bate cu pumnul în masă. Îl face albie de porci din nou. Vlad e lângă el şi îl vede strângând spătarul scaunului până i se albesc degetele”, scrie Mădălin Hodor.

Potrivit istoricului, Ceaușescu cere să fie sunat fratele său, Ilie, pentru a-i lăsa Armata pe mâini, dar acesta nu a fost găsit. Ulterior, a cerut să fie sunat generalul Stănculescu, care a transmis că are întindere de menisc şi piciorul în ghips. Amenințându-l cu arestul dacă nu se prezintă, Ceaușescu a trimis doi ofițeri de la Securitate și Gardă pentru a-l lua pe Stănculescu de acasă. Când a ajuns la CC, acesta a fost înștiințat că preia comanda Armatei.

Ulterior, Ceaușescu este anunţat că Generalul Vasile Milea s-a sinucis.

”Acum are ţapul ispăşitor: „Trădătorul Milea s-a împuşcat”. Vlad se menţine prudent în rezervă. Izbucnirile lui Ceauşescu de furie nu îl privesc pe el direct. Milea este paratrăznetul perfect. Până un alta, Securitatea arată că e loială în continuare şi gata să-l apere pe Secretarul General. În CC sunt zeci de ofiţeri şi subofiţeri ai Direcţiei a V-a şi sunt înarmaţi de război. Ceauşescu e liniştit pentru că are tot ce are nevoie să se apere în clădirea CC-ului. Mai important, îi are pe toţi sub ochi, nu au cum trăda. Ceauşescu nu este idiot, nu conduce România de atâţia ani fără să ştie nişte reguli de aur. Prima este că nu trebuie să ai încredere în nimeni, oamenii te trădează imediat. De aceea i-a adus pe toţi, şefii Armatei, Securităţii, Gărzilor Patriotice, Ministerului de interne, membrii CPEx în CC şi nu le-a dat voie să plece nicăieri. Atât timp cât îi are sub ochi şi securiştii înarmaţi îi păzesc nu va mişca unul. Şi nu mişcă. Ceauşescu îşi cunoaşte marfa foarte bine”, scrie Hodor.

La aflarea veștii că oamenii au intrat în piață, Ceaușescu s-a gândit că a fost trădat.

”Stănculescu şi Vlad spun fiecare după aceea că l-au trădat. Dar nu este adevărat. Stănculescu a retras unităţile şi cordoanele s-au dispersat pentru că tehnic nu avea cum să oprească zeci de mii de oameni. Tancurile venite au fost blocate de coloane. Soldaţilor le este frică, oamenii se mişcă printre ei, se suie pe Tab-uri, îi îmbrăţişează, scandează „Armata e cu noi!”. Ce mai este de făcut? „Să se parlamenteze şi să se protejeze tehnica!” Asta, îmi cer scuze, nu este fraternizarea Armatei, ci strategie de fugă. Căraţi-vă şi aveţi grijă să nu vă ia ăia armele! Ăla e ordinul lui Stănculescu, nu altul. Dar unele unităţi nu reuşesc să îl urmeze. Sunt prinse în mulţime şi ajung să se deplaseze odată cu puhoaiele de oameni. Haosul retragerii”, mai scris istoricul.

Hodor subliniază că intenția lui Ceaușescu nu a fost să fugă cu elicopterul, dimpotrivă. ”Cred că la minciunile acoperitoare ale celor din jurul lui a contribuit şi portretizarea negativă a lui Ceauşescu. S-a conturat ideea că Ceauşescu-criminalul era şi laş. (...) Nu. Ceauşescu este multe, dar nu e laş în momentele acelea. El a intrat în pielea personajului „Ceauşescu luptătorul ilegalist”. Cere o portavoce şi iese în balcon. Putea cere să plece în momentul în care primii oameni intră în piaţă. Nu o face. Din contră, vrea să iasă în faţa mulţimii. Eu spun inconştienţă, nu neapărat curaj. Mai degrabă incapacitate de înţelegere a realităţii. Nu curaj, dar nici laşitate.

Iese în balcon şi încearcă să le vorbească. Oamenii aruncă spre balcon cu lemne şi pietre. Un bolovan îi trece pe la ureche şi sparge geamul din spatele lui. Elena ţipă de frică. Dar Nicolae e înţepenit în balcon, nu are reacţie. E blocat. Nu a mai aruncat nimeni în el cu pietre. Ce-i cu ăştia? Chiar vor să îl linşeze?

Ceauşescu are un moment de blackout. Suficient cât gărzile lui să îl înşface de braţe şi să-l tragă înăuntru spre lift apoi spre acoperiş. Elena ţipă ordine, să se tragă. Dar toţi cei din preajma lor sunt împietriţi la rândul lor. Totul se desfăşoară repede şi nu au reacţie.”, a mai scris Hodor.

După plecarea lui Ceaușescu, cei prezenți în clădirea CC s-au ascuns sau au fugit.

”Generalul Stănculescu pune calm pistolul într-un birou şi iese cu aghiotantul. Se duce ţintă la sediul MApN, unde s-au refugiat şi o parte din trupele care nu au ştiut pe unde să se ducă.

Are la dispoziţie câteva ore să vadă încotro bate vântul.

Sistemul (Aramata şi Securitatea) nu a fraternizat nicio secundă cu Revoluţia.

Sistemul s-a retras strategic, salvat de un bolovan. Va reveni în forţă, nicio grijă. Puterea populară în Bucureşti a durat de la ora 12.06 la ora 14.45. Precis”, a conchis Hodor.