Nick Kyrgios e de neoprit! A bătut și liderul ATP și are 14 victorii din 15 meciuri! VIDEO

Nick Kyrgios l-a învins, miercuri, la National Bank Open de la Montreal, pe campionul en-titre Daniil Medvedev, locul unu ATP, cu scorul de 6-7 (2), 6-4, 6-2.

Krygios, australianul clasat pe locul 37, a câștigat săptămâna trecută la Washington al șaptelea său titlu ATP Tour. Medvedev a câștigat săptămâna trecută la Los Cabos, Mexic.

"Astăzi am avut un obiectiv foarte clar despre cum voi juca, foarte mult serviciu și voleu, mult joc agresiv din spate", a spus Kyrgios. "Am executat mai bine decât el, la asta e tot ce se rezumă. A câștigat primul set și simt că am avut ocazii și acolo, așa că sper să pot să cotinui seria asta".

Kyrgios este 3-1 la meciuri directe cu Medvedev și a câștigat 14 din 15 meciuri, înfrângerea venind în fața lui lui Novak Djokovic în finala de la Wimbledon.

"A jucat foarte bine", a spus Medvedev. "Singurul lucru pentru care-mi pare rău este că am jucat atât de devreme pentru că este în formă. El este printre primii 10 sau 15 jucători, așa că în curând va fi un jucător favorit. E păcat să ai un astfel de jucător ca adversar în primul meci"