Declarație neașteptată a lui Kyrgios după eliminarea de la US Open: ”Sincer, nu mă prea interesează”

Tenismanul australian Nick Kyrgios a declarat că ''doar turneele de Mare Şlem contează'', după ce a fost învins, marţi, de rusul Karen Hacianov, în cinci seturi, în sferturile de finală la Us Open.

''Sincer, celelalte turnee nu mă prea interesează. Acum, că am avut succes la un turneu de Mare Şlem, e ca şi cum celelalte turnee nu ar avea o importanţă reală'', a spus Kyrgios în conferinţa de presă care a avut loc după meciul cu Hacianov, în noaptea de marţi spre miercuri.

Ads

''Joci mai bine sau mai slab, dar la turneele de Mare Şlem nu contează. Tot ce contează este să câştigi sau că pierzi. Oamenii râd chiar dacă tu ai jucat mai bine, dar ai pierdut cu 4-6 în setul cinci sau dacă ai făcut cele mai bune meciuri din turneu. Ai pierdut ... Asta e tot ce şi aduc aminte oamenii la un Mare Şlem'', a adăugat Kyrgios, finalist la Wimbledon în această vară.

''Consider că aproape toate turneele din timpul anului sunt o pierdere de timp. Nu ar trebui să jucăm decât la turneele de Mare Şlem, pentru că doar la acestea putem face să ne ţină minte lumea'', a mai spus australianul.

Kyrgios a apreciat drept ''dureroasă'' înfrângerea suferită în sferturile de finală, după ce în optimi l-a eliminat pe rusul Daniil Medvedev, numărul unu mondial şi deţinătorul trofeului.

Ads

''Mă simt ca un rahat. Am impresia că am dezamăgit atât de mulţi oameni. Cred că trebuie să joc la Tokyo (turneu ATP prevăzut luan viitoare, n. red.)... Însă consider că cele patru turnee de Mare Şlem sunt singurele care contează. Aşa că trebuie să o iau de la capăt, să aştept Australian Open. Sunt distrus'', a mai spus Kyrgios.

Rusul Karen Hacianov, numărul 31 mondial, vicecampion olimpic la Tokyo, l-a învins, marţi, în cinci seturi pe australianul Nick Kyrgios (25 ATP), 7-5, 4-6, 7-5, 6-7 (3/7) 6-4, în sferturi, la US Open.