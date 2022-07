S-a aflat cât de beată era femeia acuzată de Kyrgios că a băut 700 de pahare la finala de la Wimbledon: ”Era foarte cald”

Sârbul Novak Djokovic l-a învins în finală pe australianul Nick Kyrgios, numărul 40 mondial, scor 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 (3), în trei ore.

Kyrgios, recunoscut pentru ieșirile lui din timpul partidelor, a avut o discuție aprinsă cu arbitrul de scaun, numulțumit de faptul că o spectatoare este băută și îl deranjează la serviciu.

Ads

"Îmi distrage atenția când servesc și suntem într-o finală de la Wimbledon. De ce mai este ea aici? E beată ruptă și îmi vorbește în mijlocul unui joc. Dă-o afară. Știu exact care este. Cea cu rochie, care pare că a băut 700 de pahare", i-a transmis Kyrgios arbitrului.

Presa britanică a reușit să stea de vorbă cu femeia respectivă, Ania Palus, de origine poloneză, în vârstă de 32 de ani. Aceasta a recunoscut că a băut un cocktail Pimms și un pahar de vin rose.

”Am vrut doar să-i ofer sprijin. Poate că am dus-o prea departe, dar am avut doar intenții bune. Plus că era foarte cald, nu aveam pălărie. Îmi pare foarte rău”