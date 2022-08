A murit Nichelle Nichols, actrița care a făcut istorie cu rolul din ”Star Trek”

Nichelle Nichols, care a făcut istorie în televiziune interpretând-o pe Uhura în serialul original "Star Trek", a murit la vârsta de 89 de ani, potrivit Variety.

Nichols a oferit unul dintre primele săruturi interrasiale din istoria televiziunii în "Star Trek". Acel moment, alături de colegul ei, William Shatner, a fost o mişcare curajoasă din partea ei, a creatorului „Star Trek” Gene Roddenberry şi a NBC, având în vedere prejudecăţile din acea vreme. În episodul "Plato’s Stepchildren", care a fost difuzat în 1968, Uhura şi căpitanul Kirk nu au ales să se sărute, ci au fost forţaţi să facă acest lucru involuntar de către extratereştri cu capacitatea de a controla mişcările oamenilor. Cu toate acestea, a fost un moment de referinţă.

Nichols a interpretat-o pe Lt. Uhura în seria originală, şi-a împrumutat vocea în "Star Trek: The Animated Series" şi a jucat-o pe Uhura în primele şase filme "Star Trek". Uhura a fost promovat locotenent comandant în "Star Trek: The Motion Picture" şi comandant în "Star Trek II: The Wrath of Khan".

Nichols s-a gândit să părăsească „Star Trek” după primul sezon pentru a urma o carieră pe Broadway, dar reverendul Martin Luther King Jr., care era un fan al serialului şi a înţeles importanţa personajului ei în deschiderea uşilor altor afro-americani în televiziune, a convins-o personal să rămână în serial, i-a spus ea astrofizicianului Neil deGrasse Tyson într-un interviu pentru Arhiva Televiziunii Americane.

Născută Grace Nichols în Robbins, Illinois, la 28 decembrie 1932, Nichols şi-a început cariera în show-business la vârsta de 16 ani cântând cu Duke Ellington într-un balet creat de ea pentru una dintre compoziţiile lui. Mai târziu, ea a cântat cu trupa lui Ellington.

A studiat la Chicago, New York şi Los Angeles. Debutul ei a venit odată cu apariţia în muzicalul celebru, dar nefast al lui Oscar Brown, din 1961, "Kicks and Co.", în care a interpretat-o ​​pe regina campusului Hazel Sharpe.

Nichols a apărut şi în rolul Carmen pentru o producţie a companiei de acţiuni din Chicago "Carmen Jones" şi a jucat într-o producţie din New York "Porgy and Bess", făcându-şi debutul în lungmetraj într-un rol necreditat ca dansatoare într-o adaptare a acelei lucrări, în 1959.

A avut roluri mici în filmele "Made in Paris", "Mr. Buddwing" şi "Doctor, You’ve Got to Be Kidding!", înainte de a fi distribuită în "Star Trek".

Nichols şi-a împrumutat vocea seriilor animate "Gargoyles" şi "Spider-Man". Actriţa a interpretat-o pe mama lui Cuba Gooding Jr.’s în "Snow Dogs" din 2002 şi a fost Miss Mable în comedia "Are We There Yet?" din 2005.

Nichols a suferit un accident vascular cerebral în 2015 şi a fost diagnosticată cu demenţă în 2018. A fost măritată şi a divorţat de două ori. Are un fiu, Kyle Johnson.