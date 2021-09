Fanii i-au spus că s-a îngrășat, Neymar le-a răspuns cu ironie: ”Data viitoare iau un tricou mărimea M”

Atacantul Neymar nu a strălucit în meciul Braziliei cu Peru, scor 1-0, din preliminariile Cupei Mondiale, însă a fost criticat pe reţelele de socializare cu privire la greutatea sa, conform news.ro.

El a postat un mesaj pe funcţie Stories de pe Instagram în care a pus o fotografie cu el, cu multe emoticoane de umor.

"Am jucat bine? Nu. Am câştigat? Da. Am jucat cu un tricou cu mărimea L, sunt la greutatea mea optimă. Data viitoare iau un tricou mărimea M", a scris Neymar.