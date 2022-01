Ninsorile au paralizat nord-estul SUA. New York și mai multe metropole americane, sub amenințarea ciclonului-bombă

O furtună de zăpadă extrem de puternică, numită ”ciclon-bomba”, a paralizat nord-estul Statelor Unite, unde viscolul afectează peste 75 de milioane de locuitori.

Problemele cele mai grave sunt în New York și New Jersey, unde a fost declarată stare de urgență. Guvernatorul New York-ului i-a îndemnat pe oameni să rămână în casă și să-și facă provizii. Meteorologii vorbesc despre pericolul unui "ciclon-bombă" și "ninsori istorice".

Guvernatorii din New York, New Jersey, Maryland, Rhode Island și Virginia au declarat stare de urgență cu câteva ore înainte ca zăpada abundentă și viscolul puternic să afecteze zona. Aproape 6.000 de zboruri din SUA au fost anulate.

Reed Timmer, meteorolog AccuWeather: "Asta e nimic în comparație cu viteza pe care vântul o va avea mai târziu, în această după-amiază și seara, mai ales în zonele expuse. Vântul ar putea bate cu aproape 129 de km pe oră, iar această furtună de coastă continuă să se intensifice în sudul Long Island.

Puteți vedea pe strada principală, vizibilitatea este foarte redusă și ajunge aproape la zero. Condițiile de viscol sunt extreme în aceste zone expuse și zăpada în exces a început să se acumuleze rapid cu 5 centimetri în plus pe oră. Este foarte periculos să călătorești acum prin estul Massachusetts și în celelalte zone afectate de furtună.

Our Workers are continuing to work 12-hour shifts, operating our plows & spreaders on their routes. Remember, a plowed and treated street or bike lane won’t show blacktop right away. Today’s storm will require us to make additional passes. We will be there. pic.twitter.com/ZaUSrc8Y04— NYC Sanitation (@NYCSanitation) January 30, 2022