Istoricul român care a contribuit la miniseria Netflix - Ottoman, dedicată luptelor dintre Mahommed și Vlad Țepeș: ”E cea mai bună variantă video a vieții lui Vlad”

Miniseria Rise of Empires - Ottoman, dedicată luptelor dintre Mahommed și Vlad Țepeș, este, în prezent, printre cele mai vizionate programe de pe aplicația Netflix, în România.

Istoricul Andrei Pogăciaș, care a participat la realizarea părții secunde a serialului a relatat părerea sa despre modul cum a ieșit filmul.

”Per ansamblu, serialul, după părerea mea, e cea mai bună variantă video a vieții lui Vlad, mult mai bun decât filmele românești „istorice” din perioada comunistă sau bălăriile filmate în ultimii ani de fanteziști. Se vede că producția e serioasă, s-au depus eforturi, s-a încercat crearea unei realități cât mai palpabile, scenariul e ok. Da, putea să iasă mult mai bine din punct de vedere istoric, dar e foarte bun așa cum e.

Mă pun serios la treabă să termin cartea despre Vlad, fiindcă e nevoie de un material ca lumea pe piața occidentală despre subiect. Mă gândesc serios să caut oameni și finanțare pentru un astfel de serial românesc sau coproducție mai apropiat/ă de realitatea istorică. Bani să fie, că de dat din gură și criticat e plin de specialiști”, a transmis istoricul.

Andrei Pogăciaș. FOTO Facebook

Andrei Pogăciaș a relatat și despre cum a ajuns să participe la realizarea miniseriei. ”Prin 2020 am fost contactat de cineva de la casa de producție video din Turcia, Karga 7, pentru o participare ca istoric la partea a doua a seriei. Ne-am înțeles, am povestit cu regizorul principal din Los Angeles, și am ajuns la Istanbul în martie 2021, laolaltă cu bunul prieten și al dracu’ de bun medievist Mihai-Florin Hasan.

Am mers pe rând la studioul de filmare din partea asiatică a Istanbulului, foarte fain, după cum se și vede (și afară era f fain), și am povestit fiecare câteva ore – Mihai, vreo 6, cu tot cu ceva probleme tehnice, io vreo 4, cu tot cu o pauză de țigară să schimbe nush ce baterii sau naiba știe ce, și cu alte pauze cât urla muezinu’ de la moscheea de lângă. Am fost ambii live cu regizorul din L.A.

Am povestit amândoi cât am putut mai mult și mai bine despre perioada lui Vlad Țepeș, viața lui, politica zonei, Europa de Est, războaie, armată, structuri sociale etc etc. Mihai mai mult pe chestii civile, io mai mult pe ce știu cică mai bine, și anume armate, campanii, politică, tactici, strategii”, a susținut istoricul, pe Facebook.

Pogăciaș a completat că după revenirea în țară s-au mai trimis mici bucăți de consultanță pe haine boierești, echipamente militare, cetatea Poenari, care au fost solicitate.

”Colaborarea a fost excelentă pe tot parcursul interacțiunii atît cu americanii, cît și cu turcii. Super oameni, super specialiști, cu ștate vechi de plată în producția de documentare pentru mari canale TV. Am întrebat cine mai e din România pe-acolo, fiindcă nu voiam să ne asociem cu anumite nume de amatori feroce care produc căcat cu iz istoric pe bandă rulantă.

Fără falsă modestie sau orgoliu sau altceva, ci pur și simplu chestiune sanitară. Ne-am bucurat mult când am văzut traileru să aflăm că doi actori români, Daniel Nuţă și Radu Micu, joacă în rolul lui Vlad, respectiv aghiotantul său principal. Super fain au jucat, băieții știu meserie. Narat de Marcel Iureș, serialu’ e ce trebe”, a mai transmis istoricul român.