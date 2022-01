O clujeancă a luat la NetBet jackpotul RECORD de 1,6 milioane! „Voi investi în afaceri”

Cum ar fi sa iti incepi saptamana cu 1,6 milioane de lei mai mult in cont? Cei mai multi nu stim acest raspuns, dar Madalina C., o jucatoare NetBet Cazino, stie chiar din propria experienta. Clujeanca de 35 de ani a castigat cel mai mare jackpot EGT platit pana acum pe NetBet, dupa ce a prins jackpot-ul de inima neagra jucand jocul ei preferat!

Vineri seara, putin inainte de ora 22:00, Madalina se gandea la weekendul care statea sa inceapa si se relaxa dupa o saptamana grea de munca in rolul de manager de achizitii. Avea deschise rolele slotului Shining Crown unde rula pe o miza de 50 de lei. La un moment dat, intr-o rotire oarecare, ritmul jocului s-a oprit iar norocul i-a suras. Pe ecran a aparut mult ravnita secventa bonus aleatorie si jocul a intrat in modul Jackpot Cards.

In aceasta secventa, sunt 4 jackpoturi de valori diferite, jucatoarea are deja un premiu garantat, iar jocul dezvaluie 12 carti cu fata in jos. La intoarcerea a trei carti de aceeasi suita (culoare), jucatoarea castiga jackpotul aferent. Acesta poate fi de inima neagra, inima rosie, caro sau trefla.

Madalina a avut norocul sa intoarca trei dame de pica, cel mai mare jackpot EGT, fiind recompensata cu nici mai mult nici mai putin decat 1.684.667,88 lei!

Uluita de marele succes, clujeanca a povestit prima ei reactie. „Jucam Shining Crown cand a venit jackpotul. Nu mi-a venit sa cred. M-am pus in genunchi de fericire”, rememoreaza Madalina, care deja s-a decis ce va face cu premiul: „Voi investi banii intr-o afacere”.

Norocoasa este o fidela jucatoare NetBet. „Am cont de aproximativ 3 ani si imi place siteul pentru promptitudine si seriozitate”. Acum, ca a reusit sa castige marele premiu, si-a amintit si de un proverb: „Exista o vorba din batrani: cu rabdarea trecem marea”.

Jackpotul de peste 1,6 milioane de lei este cel mai mare platit de cazinoul NetBet la jocurile EGT. Acesta este progresiv, insemnand ca la fiecare rotire a jocurilor o parte din miza intra in valoarea marelui premiu. Jackpoturile EGT sunt la mare cautare in lumea jocurilor de noroc, un motiv fiind ca pot fi castigate cu orice miza, chiar si cu rotiri de valoare minima. Fie ca joaca pe o valoare mai mare, fie ca joaca pe mize pornind de la 0,10 RON, oricine are aceeasi sansa sa declanseze un jackpot de valoare maxima.

