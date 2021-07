Fostul ministru al Sanatatii Nelu Tataru a fost reales vineri, 2 iulie, presedinte al Filialei Teritoriale PNL Vaslui. Acesta a primit 255 de voturi, in timp ce contracandidatul sau a fost votat doar de 40 de membri.

Sustinut de premierul Florin Citu, care le-a transmis delegatilor ca Nelu Tataru este alegerea cea mai potrivita pentru organizatia liberala vasluiana, fostul ministru al Sanatatii a fost votat de 255 de membri PNL prezenti la conferinta de alegeri. Contracandidatii sai, prim-vicepresedintele PNL Vaslui, Marius Arcaleanu si primarul municipiului Barlad, Dumitru Boros, au primit 40, respectiv 15 voturi, in timp ce trei voturi au fost declarate nule.

"O mare onoare sa fiu astazi aici, sa-l sustin pe prietenul Nelu Tataru. Sa stiti ca vom putea peste cativa ani sa discutam despre ce s-a intamplat in pandemie, cat de greu a fost. L-ati vazut peste tot la televizor, dar eu stiu ce era in spate, el cu problemele lui in sanatate, eu cu ale mele cum sa fac rost de banii de care avea el nevoie. Acele momente ne-au apropiat foarte mult. De aceea sunt astazi aici sa-l sustin. Sunt sigur ca este omul de care aveti nevoie, pentru ca daca a administrat un domeniu atat de dificil in cea mai mare criza din ultima suta de ani, va administra foarte bine si aceasta filiala in perioada urmatoare", a afirmat premierul Florin Citu.

Nelu Tataru le-a multumit colegilor pentru incredere si le-a transmis ca este momentul pentru unitate in partid.

"Le multumesc colegilor pentru increderea acordata si ii asigur ca vom fi in continuare o echipa, o echipa castigatoare. In ultimul timp, in organizatia noastra au fost anumite tensiuni, anumite declaratii ale unor colegi. Acum este momentul sa ne reunim in jurul valorilor liberale. E vremea pentru unitate si pentru calm", a transmis Nelu Tataru.

Marius Arcaleanu, care a afirmat in repetate randuri ca Nelu Tataru conduce organizatia intr-un mod "dictatorial si abuziv" si ca el doreste sa restabileasca unitatea si comunicarea in PNL Vaslui, a contestat modul in care au fost organizate alegerile, spunand ca o parte dintre persoanele care ar fi avut drept de vot nu au fost lasate sa intre in sala in care s-a desfasurat votul. El a sustinut, de asemenea, ca nu i se pare normal ca la intrarile in sala sa fie angajati ai unei firme de paza.

Arcaleanu a criticat, totodata, faptul ca cei doi contracandidati ai lui Nelu Tataru nu au fost lasati sa-si prezinte programele inainte de inceperea votului, ci li s-a dat cuvantul in timp ce delegatii votau deja.