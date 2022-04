Războiul din Ucraina pare departe de momentul încheierii, iar instaurarea păcii depinde de negocierile diplomaților din ambele țări. Iar aceste discuții nu vor fi deloc ușoare, spun experții.

Teodor Meleșcanu, fost șef al SIE și fost ministru de externe al României, a explicat într-un interviu pentru Ziare.com de ce rușii au un sistem aparte de negociere dar și când ar putea ajunge la un consens cu ucrainenii

Cum negociază rușii și ucrainenii

”Cu riscul de a fi criticat, vă spun că Rusia are un sistem al diplomației aflat printre cele mai bine realizate în lume. Sigur că este o țară foarte mare care își dorește întotdeauna să aibă beneficii de pe urma negocierilor. Ucraina este mai mică însă într-o perioadă foarte scurtă a reușit să-și creeze un sistem diplomatic propriu care cred că a fost influențat și de sistemele pe care le are Federația Rusă. Și aceste lucruri se văd. Sunt un pic mai radicali mai hotărâți, decât alții care au un alt tip de negociere.

Negocierea în acest război nu va fi ușoară. Va fi foarte dificilă tocmai datorită faptului că Rusia are un aparat diplomatic enorm care acoperă aproape întreaga lume, iar Ucraina este unul dintre statele noi care încearcă să-și dezvolte aceste sisteme ale diplomației și dincolo de Europa și de alte țări.

Rușii au un institut care este dedicat numai pregătirii de diplomați. Înainte de 90 aveam și noi mulți colegi care au fost pe acolo. Dar și în Ucraina au un astfel de institut. Este mai mic dar probabil că acele cursuri care se predau, nu sunt foarte departe de cele ale Federației Ruse”, a explicat Teodor Meleșcanu.

Expertul în diplomație a mai spus că, după părerea sa, negocierile care au avut loc la Istanbul sunt ”un pas pozitiv în ceea ce privește conflictul din Ucraina”.

”În teoria și practica negocierilor, în general, una dintre primele decizii care se adoptă este încetarea focului, ca o primă abordare care să permită după aceea și să dezvolte soluții pentru unii sau alții.

Din acest punct de vedere s-a văzut că Ucraina și Rusia au fiecare dintre ele lucrurile foarte bine puse la punct. Coridoarele umanitare care au fost discutate la Istanbul, în general nu au fost mari progrese iar domnul ministru Lavrov a mers foarte clar pe ideea: Ucraina stat neutru, garanții de securitate. Problema securității este gravă și nu este numai pentru Ucraina. Este pentru Ucraina și Rusia la nivel european pentru că o parte importantă din Rusia face parte din Europa”, a mai spus fostul ministru de externe.

Rusia nu are vreo intenție de încetare a focului

Deși părea că vrea să facă un pas spre conciliere, Rusia a continuat atacurile, în realitate, iar fostul șef al SIE este de părere că nici nu are vreo intenție să facă acest lucru.

”Totuși, din ceea ce am văzut până acum, nu pare că Rusia are vreo intenție de încetare a focului. Am văzut că ea continuă atacurile asupra civililor, asupra infrastructurii din Ucraina, au bombardat și un spital, deci lucrurile nu par să se dezvolte foarte rapid.

Eu cred că Rusia va cere recunoașterea foarte clară a Crimeei ca parte a Federației Ruse și, de asemenea, sprijinul celor câteva republici: Donețk, Lugansk, iar Herson s-a declarat ieri o nouă republică independentă după ocuparea zonei. Deci neutralitate și demilitarizare este cererea foarte clară. Respingerea ideii de a a intra în NATO și așa mai departe”, a explicat Teodor Meleșcanu.

Pe de altă parte, ”ucrainenii au niște lucruri foarte clar stabilite”, a mai spus diplomatul român. ”Ei doresc suveranitatea și autonomia deplină a Ucrainei, retragerea trupelor rusești care este absolut necesară dar și garanțiile de securitate în care ar trebui să fie implicate și SUA, Anglia, Uniunea Europeană în general, Turcia și alții”.

”Este o situație care încă nu este foarte clară. Însă, din punctul meu de vedere, se merge pe o idee în care Rusia va ocupa sau va avea o influență foarte mare a părții de est, de la Harkov, Lugansk, Donețk și Herson, crearea unui coridor între Crimeea și sudul Ucrainei. Acestea sunt, de asemenea, teme foarte clare pentru ei.

Au avut un prim schimb de păreri, fiecare a pus pe masă ceea ce-și dorește. Acum rămâne de văzut în ce măsură se va înainta pe această cale a negocierilor și a găsirii unei soluții. Am văzut că și domnul Gerhard Schröder, fostul cancelar al Germaniei a a vut o întâlnire cu Vladimir Putin, cu președintele Marcon, președintele Erdogan. Există și implicare din partea lor pentru găsirea unei soluții”, a mai spus Teodor Meleșcanu.

Se pare că Rusia nu își dorește, totuși, un alt guvern la Kiev, iar înțelegerea dintre cele două țări va fi sprijinită și mediată de mai multe țări, în opinia lui Teodor Meleșcanu.

”Nu pot să spun că Rusia nu va înceta focul dar nu va merge pe ideea de a avea un alt guvern la Kiev chiar dacă acolo jumătate din oameni au plecat, cei care au rămas se vor lupta în continuare. Până la urmă va trebui să se ajungă la o înțelegere.

Această înțelegere, sunt sigur că va fi sprijinită de foarte multe țări, de la SUA la UE, britanici, pentru că până la urmă Rusia este una dintre țările importante. Orice s-ar întâmpla, Rusia va fi una dintre țările care are capacitatea nucleară, cea mai mare forță militară la nivelul Europei, în general, iar lucrurile nu au cum să derapeze foarte departe și un timp foarte îndelungat.

Pentru că și militarii ruși au probleme foarte mari și de logistică și de furnizarea armamentului, etc. Iar toate acestea nu pot să meargă la infinit. Vedeam zilele acestea că Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare susține că războiul acesta din Ucraina și sancțiunile împotriva Rusiei vor provoca cea mai mare depresie economică, în scădere cu cel puțin 10% în perioada următoare. Deși Rusia pare a fi încercat să acopere șocul economic cauzat de sancțiuni și încearcă, de asemenea, să folosească anumite elemente, utilizarea rublei pentru tot ceea ce înseamnă export”, a explicat expertul în politici internaționale.

Când se va termina războiul

Fostul ministru de externe și al apărării, crede că în câteva săptămâni lucrurile se vor clarifica în ceea ce privește războiul din Ucraina.

”Începând deja negocierile la nivelul miniștrilor de externe, eu cred că în două trei săptămâni, lucrurile se vor clarifica. Am putea avea un armistițiu, retragerea trupelor, găsirea unei soluții pentru ceea ce au ei în est, legătura Crimeei cu Donețk, Lugansk și celelalte și încercarea de a mai mișca spre sud, înspre Odessa ceea ce arată că lucrurile se mai mișcă. Este pentru prima dată când ei au plecat de la Cernobîl deși a fost unul dintre primele obiective pe care armata Rusă le-a avut în nordul Ucrainei”, a precizat Meleșcanu.

Ucraina era pregătită să intre în NATO?

”În 2008, când am avut onoarea să fiu ministru al apărării și am fost implicat în summit-ul NATO de la Palatul Parlamentului a fost o declarație care a fost acceptată de toată lumea, mai puțin de președintele Putin, pe vremea accea, conform căreia, în viitor, Ucraina și Georgia ar putea să devină membri ai NATO. Alianța are un Membership Action Plan (MAP) care este destul de dificil. În orice caz, din punctul acesta de vedere există o relație.

De altfel, mai multe țări au astfel de relații așa-numitul parteneriatul pentru pace care este tot sub egida NATO. Dar ca să ajungi membru al Alianței Nord-Atlantice ia mult timp, iar în cazul Ucrainei ar putea să existe și o problemă politică din partea Rusiei care dorește mai degrabă să aibă un tampon între frontiera de est a NATO. Acesta este atuul mare al Ucrainei. Iar președintele Zelenski nu a spus clar că vrea să intre în NATO ci a făcut demersuri să intre în UE”.

Rusia a lansat un război împotriva Ucrainei pe 24 februarie 2022, vizând mai multe orașe și centrala nucleară de la Cernobîl în prima zi a invaziei. Joi, 31 martie, Compania nucleară ucraineană de stat Energoatom a confirmat retragerea trupelor ruse care au ocupat centrala nucleară dezafectată de la Cernobîl. Potrivit companiei, la momentul anunțului, în zonă mai erau doar mici efective militare ruse.