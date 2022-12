Nebunie la Buenos Aires! Sute de mii de oameni au ieșit în stradă VIDEO

Victoria Argentinei din finala Cupei Mondiale a generat o nebunie totală în Țara Tangoului, unde mulțimea a ieșit pe străzi.

Fiind duminică și zi liberă, iar meciul terminându-se la ora 15 locală, argentinienii au avut timp berechet să sărbătorească triumful din Qatar.

Sute de mii de oameni din metropola Buenos Aires au ieșit pe străzi, iar zona centrală a fost mai aglomerată ca niciodată.

Conform imaginilor transmise și a informațiilor transmise de agenții e de așteptat ca petrecerea să se prelungească până târziu în noapte.

Argentina este pentru a treia oară campioană mondială.

THE FIFA WORLD CUP BELONGS TO ARGENTINA 🏆 LET THE PARTY IN BUENOS AIRES BEGIN! 🇦🇷 #FIFAWorldCup2022 pic.twitter.com/kflSOkBsfz — Naveen Edutech Tuitorial (@NaveenG77168184) December 18, 2022

Not sure when the party will end but the scenes are incredible.#WorldCup pic.twitter.com/E7gPAaj7zK— Sacha Pisani (@Sachk0) December 18, 2022