Două nave rusești distruse de ucraineni cu drone Bayraktar, lângă Insula Șerpilor VIDEO

Două nave de patrulare rusești de mare viteză au fost distruse, luni dimineață, 2 mai, de armata ucraineană în largul coastei Odesei.

Potrivit guvernului ucrainean au fost folosite două drone turcești Bayraktar.

Atacul a avut loc lângă Insula Șerpilor.

Pe de altă parte, Ministerul britanic, al apărării a anunțat luni dimineață pe Twitter că forțele rusești aruncate în luptă în Ucraina au suferit cele mai mari pierderi în rândul forțelor de elită, va fi nevoie de ani de zile pentru a reconstitui aceste unități.

La începutul conflictului, Rusia a angajat peste 120 de grupuri tactice de batalioane, aproximativ 65% din întreaga sa forță de luptă terestră.

