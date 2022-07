Nava moldovenească lovită de rachete rusești a ajuns pe fundul Mării Negre. Dezastrul lăsat în apă după scufundare

Nava comercială aflată sub pavilionul Republicii Moldova, care a fost lovită de o rachetă rusească, joi, s-ar fi scufundat, potrivit imaginilor din satelit.

Nava transporta 500 de tone de motorină și a plutit în derivă după lovitură.

După ce a fost lovită de rachetele rusești, nava moldovenească s-ar fi scufundat, lasând în urmă o pată mare de petrol.

Two oil slicks off Odesa today. One where merchant ship Millennium Spirit was recently attacked. Was visible burning yesterday, now gone, presumed sunk

Larger slick (tbc) south west. #OSINT #Ukraine pic.twitter.com/XoPK1N9LU2— H I Sutton (@CovertShores) July 8, 2022