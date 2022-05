O navă a intrat portul ucrainean Mariupol şi a fost încărcată cu metal care este trimis în Rusia, pentru prima oară de când portul a fost cucerit de către ruşi.

Aproximativ 2.700 de tone de metal au fost trimise către oraşul rusesc Rostov-pe-Don, anunţă un purtător de cuvânt al portului Mariupol.

The dry cargo ship will go to Rostov with a cargo of scrap metal under the agreement established before the start of the special operation. pic.twitter.com/ZinnCQitq4— Spriteer (@spriteer_774400) May 28, 2022