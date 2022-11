Ce s-a întâmplat cu fregata Makarov, noua mândrie a flotei ruse: "Două nave amiral pierdute în șase luni este o rușine"

Recentul atac asupra navelor rusești staționate în portul Sevastopol a fost o surpriză nu numai pentru ruși, ci și pentru experții militari străini.

În opinia lor, armata Federației Ruse ar fi trebuit să-și protejeze flota Mării Negre cu mai multă atenție, iar ucrainenii au folosit cu măiestrie resursele disponibile în lipsa armelor necesare luptei navale, scrie Naval News.

Potrivit experților, comandamentul militar rus s-a făcut încă odată de rușine, nepregătindu-se pentru un posibil atac inamic. În urmă cu câteva săptămâni, o dronă marină de suprafață de un model necunoscut a fost găsită pe țărm în apropierea golfului Sevastopol, ceea ce ar fi trebuit să alerteze rușii. Dar acest lucru nu s-a întâmplat și, pe 29 octombrie, drone similare au atacat mai multe nave simultan, inclusiv noua navă amiral a flotei ruse, amiralul Makarov.

„Marinarii se puteau pregăti: să instaleze rachete ghidate în golf, să-și înconjoare navele mari cu bărci de manevră, care să absoarbă o parte din lovitură. Tot ce au încercat rușii să facă a fost să distrugă drone plutitoare de pe elicoptere. Cu toate acestea, aceasta este o țintă dificilă pentru un atac aerian”, se spune în articol.

Naval News notează că o astfel de frivolitate demonstrează incapacitatea conducerii militare ruse de a trage concluzii din eșecurile anterioare. De exemplu, după distrugerea crucișătorului „Moscova”. Potrivit experților, „două nave amiral pierdute în șase luni este o rușine pentru orice forță navală”.

Una dintre principalele concluzii ale autorului articolului este că dronele de suprafață, care au fost folosite pentru a ataca navele rusești la Sevastopol, pot deveni o armă eficientă pentru acele țări care nu au o flotă puternică. În schimb, cei care dețin o flotă numeroasă ar trebui să aibă grijă de apărarea propriilor nave.

„Modul în care ucrainenii, cu forțe terestre și aeriene mai slabe, cu o flotă practic inexistentă, au dezactivat flota Mării Negre a Federației Ruse va fi studiat în academiile militare în același mod ca și operațiunea Falkland”, conchide expertul publicației.

Cu o zi înainte, președintele rus Vladimir Putin a declarat că Sevastopolul a fost atacat de „drone de șase metri cu 500 de tone de explozibili”.

Ministerul rus al Apărării a declarat duminică, 30 octombrie, că a recuperat și a analizat epavele dronelor folosite pentru a ataca navele flotei ruse de la Marea Neagră în Crimeea cu o zi înainte, relatează Reuters.

Ministerul rus susține că analiza sa a arătat că dronele au fost echipate cu module de navigație fabricate în Canada pentru un atac despre care a spus că a fost efectuat de Ucraina sub conducere britanică, o afirmație pe care Marea Britanie a negat-o.

„După respingerea unui atac terorist din 29 octombrie asupra navelor implicate în asigurarea securității „culoarului de cereale” , epavele vehiculelor marine fără pilot folosite de regimul de la Kiev sub conducerea reprezentanților britanici au fost descoperite și ridicate la suprafață”, a spus ministerul într-un comunicat, citat de Ria.

Marea Britanie a declarat sâmbătă că afirmațiile Rusiei, inclusiv că personalul marinei britanice a aruncat în aer conductele Nord Stream luna trecută, sunt false și urmăresc să distragă atenția de la eșecurile militare ruse.

Potrivit Ria, UAV-urile marine ar fi fost lansate de pe coasta de lângă Odesa. Ulterior, s-au deplasat de-a lungul zonei de securitate a „culoarului verde”, apoi au schimbat ruta în direcția bazei navale rusești din Sevastopol.

Ministerul Apărării, citat de Ria, susține că „experții” au sugerat că dispozitivele ar fi putut fi lansate de la bordul uneia dintre navele civile „închiriate de Kiev sau de patronii săi occidentali pentru exportul de produse agricole”.

GeoConfirmed, un grup de voluntari care cartografiază războiul Rusiei împotriva Ucrainei, a publicat înregistrări video în care se văd drone marine, care atacă nave ale Flotei rusești din Marea Neagră în Sevastopol, din peninsula Crimeea, anexată ilegal de Rusia în 2014.

Unul dintre videoclipurile publicate arată un presupus atac asupra unei fregate rusești din clasa Amiral Grigorovici, și "doar Amiral Makarov se potrivește cu această clasă", afirmă grupul de voluntari.

Fregata Amiral Makarov este cea mai importantă navă de război rusească din Marea Neagră după scufundarea Moskva.

Filmarea se oprește când drona pare să aibă un impact asupra navei, probabil că aceasta a explodat, mai susține GeoConfirmed.

Și ISW a afirmat duminică în cea mai recentă analiză a conflictului din Ucraina provocat de Rusia că ținta atacului cu drone de la Sevastopol a fost o fregată de clasa Amiral Grigorovici.

Potrivit imaginilor care circulă pe rețelele de socializare de sâmbătă, o primă înregistrare video pare să arate cum, în atacul de astăzi asupra Bazei Navale rusești din Sevastopol, dronele maritime ale ucrainenilor au reușit să se apropie foarte mult de fregata rusească Amiral Makarov și să o lovească. Ulterior, și dragorul de mine Ivan Golubets este lovit. Un alt videoclip arată cum o dronă maritimă pare să fie atacată de o navă rusească și chiar de un elicopter.

O altă analiză (foto jos) arată că un transportor a fost scufundat și că cel puțin 4 oameni au fost uciși și 15 răniți în atac. Un rezervor de combustibl și un depozit din port au mai fost distruse de dronele ucrainene și mai multe vase auxiliare au fost avariate.

În cel mai bun caz, arată analiza, nava amiral Makarov ar putea fi reparată în 2-3 săptămâni, în condițiile în care piesele de schimb ar fi disponibile în apropiere. Dacă acele componente necesare la reparații trebuie aduse din altă parte, Makarov rămâne indisponibil cel puțin 6 săptămâni.

