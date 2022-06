Fostul șef al NATO: De ce greșelile alianței l-au împins pe Putin să invadeze Ucraina

Anders Fogh Rasmussen, fostul secretar general al NATO, care a acordat un amplu interviu publicației Foreign Policy, a vorbit despre războiul din Ucraina și despre greșelile pe care alianța le-a făcut în legătură cu Putin și Rusia. El a declarat, de asemenea, că ”nu se aștepta”, ca Suedia și Finlanda să solicite vreodată aderarea la blocul nord-atlantic.

Aproape imediat după invazia declanșată de Putin în Ucraina, alianța NATO s-a reinventat și a devenit mai unită, iar membrii săi s-au grăbit să sară în ajutorul Kiev-ului, crescând, în același timp, cheltuielile militare, potrivit FP.

Cu toate astea, războiul în curs al Rusiei a pus în discuție și deciziile luate de NATO și de statele membre în ultimele decenii. Blocul s-a extins prea repede? Ar fi trebuie să ofere Ucrainei și Georgiei o foaie de parcurs pentru aderare la summit-ul de la București?

Rasmussen a fost secretar general al NATO între 2009 și 2014, perioadă care a fost încheiată cu alte două acte de agresiune rusă: mai întâi în 2008, când Rusia a anexat Abhazia și Oseția de Sud din Georgia, iar apoi în 2014, când Putin a invadat și a luat Crimeea.

Întrebat despre ce lecții va trage NATO după ce au văzut armata lui Putin invadând Ucraina, Rasmussen a spus că ”alianța a făcut două calcule greșite. A supraestimat puterea armatei ruse. În ciuda investițiilor masive în echipamente militare și a redeschiderii vechilor baze sovietice, am văzut o armată rusă foarte slabă.

Cred că corupția poate fi unul dintre motive. Dar cealaltă greșeală de calcul este faptul că am subestimat brutalitatea și ambițiile lui Vladimir Putin”.

Fostul secretar general al alianței crede că Putin ”se va abține să folosească armele nucleare. Nu sunt atât de îngrijorat pentru că Putin știe foarte bine că, dacă ar folosi arme de distrugere în masă, arme nucleare tactice, arme chimice, biologice, ar exista un răspuns militar hotărât din partea NATO”.

Greșeala NATO de la București

Legat de summit-ul NATO de la București, când Ucraina și Georgia nu au primit o foaie de parcurs pentru aderarea la alianță, Rasmussen a vorbit despre greșeala făcută atunci.

”Văzut retrospectiv, am făcut greșeala cu mulți ani în urmă. Prima greșeală a fost în 2008, când am avut un summit la București în care am decis că Ucraina și Georgia vor deveni membre ale NATO.

Dar nu am putut fi de acord să le acordăm un așa-numit plan de acțiune privind aderarea. Și această scindare din cadrul NATO i-a transmis lui Putin un mesaj greșit, care a atacat Georgia, la câteva luni, în august 2008.

Am mai făcut o greșeală și în 2014, după anexarea ilegală a Rusiei, a Crimeii, unde am anunțat niște sancțiuni. Dar ele erau foarte ușoare. Și toate astea i-au dat lui Putin impresia că poate, aproape fără niciun cost, să cucerească teritorii cu forța”.

Referitor la posibila aderare a Suediei și Finlandei la NATO, fostul șef al alianței a spus: ”Am sperat, dar nu m-am așteptat. Suedia, de exemplu, a fost liberă de alianțe de 200 de ani, iar Finlanda a fost foarte prudentă din motive evidente, pentru a nu-și provoca vecinul (Rusia-n.a.)”.