Istoricul summit al NATO. Și ce trebuie de acum încolo

Întrucât consfințește aderarea la NATO a Suediei și Finlandei, summitul de la Madrid al Alianței a devenit un succes politic major încă înainte de a debuta.

Pentru că Putin, care se declara, mințind, ”înconjurat” de o alianță cu 30 de membri, e acum mai izolat decât a fost vreodată. Rusia se confruntă, fiindcă așa vrea ea, cu un pact având 32 de state membre. Dintre care Finlanda i-a dovedit cândva lui Stalin, idolul lui Putin, că știe să lupte dârz. Și cu succes.

Putin ar fi vrut să silească alianța să-și retragă puținii soldați din statele flancului estic, amenințate acut de Moscova. A obținut, strateg competent cum e, masiva (dar încă insuficienta) lor întărire.

Scandinavii (și nu doar danezii și norvegienii care le vor dona ucrainenilor alte trei lansatoare multiple de rachete) se schimbă, iată, sub ochii noștri. Ca și anglo-saxonii. Ai căror lideri politici și comandanți militari au înțeles în fine care este miza. Dar greul abia de acum începe.

Iar el e psihologic și militar, nu doar politic și economic. Alianța NATO s-a lăsat inspirată de britanici. Iar pe ei memoria încă nu i-a părăsit. Așa că generalul Sir Patrick Sanders, șeful Statului Major al armatei britanice, spusese, înaintea summitului, cuvinte decisive: ”Acesta este momentul 1937 pentru generația noastră. Nu suntem în război, dar trebuie să acționăm rapid ca să nu fim atrași într-un conflict.”

Șeful Statului Major al Regatului Unit a mai spus că (the) ”army was so small in 1937 Hitler almost won…we can’t make the same mistake again with Putin”. Armata britanică fusese atât de mică în 1937, încât Anglia aproape că a pierdut războiul. În consecință, militarii ”de toate gradele trebuie să fie pregătiți să lupte și să învingă, alături de partenerii noștri din NATO, pentru a opri o răspândire a războiului” (cel de agresiune, declanșat de Rusia în Ucraina).

Crucial în această explicație care a prefațat productiv summitul NATO de la Madrid e că Londra a înțeles că, în fața lui Putin, lumea liberă, reprezentată în anii 30 în special de Anglia și Franța, a reintrat în era în care Churchill îi ținea piept lui Hitler. Și că în fața amenințării directe și acute a Rusiei, una mai mare decât oricând în ultimii 80 de ani, e imperativ să ne pregătim serios de război.

Or, dacă a priceput Londra, care a ținut piept singură, mult timp, mașinăriei de război naziste, ba a convins și NATO să-nțeleagă, poate se prind în fine și racii de pe malul Dâmboviței, al Senei, al râului Spree, că trebuie să prioritizeze efectiv apărarea de amenințarea rusă, astfel încât să-și comute și să-și adapteze efectiv bugetele, politicile energetice, economiile, industriile de armament și pregătirea de război, precum și instrucția militară; astfel încât să nu paralizeze în fața șarpelui, cum s-a întâmplat cu România în fața infamiei hitleristo-staliniste și a rapturilor teritoriale din 1940.

S-ar putea ca speranțele pe care le trezește summitul NATO de la Madrid, menit să semnalizeze și Rusiei și electoratelor occidentale o unitate în fapt iluzorie, să fie deșarte. Pentru că se anunță vremuri economic grele într-o lume liberă abundent persecutată, pe moment, de elite politice și culturale ideologizate progresist până în vârful unghiilor, care-i urăsc libertatea și o dezbină, impunându-i politici antiliberale, anticapitaliste, care i-au provocat crize peste crize și stagflație.

În consecință, mulți mint, se mint, promit și nu se țin, încercând să se strecoare, în loc să ia, cum e imperativ acum, taurul de coarne. Până în ultima clipă au întreținut iluzia periculoasă, ba chiar sinucigașă, potrivit căreia cu Putin se poate vorbi, negocia, dialoga, aplana conflictul, de parcă acest lider totalitar, terorist, fascist și genocidar, ar fi un interlocutor valabil și rațional. Nu e. Căci nu înțelege decât limbajul forței. Nimic altceva. Dar asta s-a spus de mult și se știe. Numai cine nu vrea, nu știe. Cancelariile europene sunt încă doldora de astfel de inși. Care nu vor în ruptul capului să știe, preferând, eroi cum sunt, să se dea de trei ori peste cap ca să devină struți.

Să știe boierii cu pricina că timpul lor a trecut. A trecut inexorabil. Dacă vor întârzia și acum și-n continuare la întâlnirea cu istoria, îi va pedepsi viața, vorba lui Gorbaciov.

