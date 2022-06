Ce pretenții are Edi Iordănescu la debutul oficial pe banca naționalei: ”Nu mai merge doar cu fotbal boem”

Selecţionerul Edward Iordănescu a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă că pentru echipa naţională este un nou început şi că jucătorii au nevoie de un mesaj puternic de solidaritate şi de încredere. El a mai afirmat că este foarte pretenţios în ceea ce priveşte atitudinea şi nivelul implicării.

Ads

“Avem nevoie de suporterii noştri, de toată lumea să vină în prijinul echipei naţionale, ca aceşti băieţi să prindă încredere. Băieţii au nevoie de un mesaj puternic de solidaritate. După prima acţiune o concluzie importantă a fost că mi s-au întărit toate gândurile iniţiale, în sensul că încrederea pe care am spus că o am în băieţi este şi mai mare. Aceste zile împreună ei au răspuns bine. Este un nou început şi sper să urmeze lucruri bune, însă sunt foarte conştient că vom avea un drum greu în faţă”, a spus Iordănescu.

El a precizat că lipsesc din lot unii jucători, în special “jucători de creativitate”. “Dar trebuie să găsim soluţiile necesare. Mă bucur că jucătorii care sunt cu noi sunt în linii mari sănătoşi şi vom vedea mâine la ora jocului ce va propune Muntenegru. Noi trebuie să construim identitatea noastră, să încercăm să ne impunem strategia, dar vom avea în faţă o echipă motivată, cu jucători valoroşi”.

Selecţionerul a menţionat că în contextul în care urmează patru meciuri într-un interval scurt, strategia trebuie să fie foarte clară. “Ştim cu toţii că echipa naţională nu a răspuns foarte bine atunci când a avut o serie de trei jocuri într-un timp relativ scurt. Acum vorbim de patru. Strategia trebuie să fie foarte clară, să fim foarte atenţi. Trebuie să-i motivăm, să-i strângem pe băieţi, să le dăm încredere. Am încredere în potenţialul nostru, în talentul nostru şi dacă ne vom ridica la un nivel bun şi din punct de vedere al intensităţii de joc, al implicării în toate momentele jocului, vom avea o şansă importantă”.

Ads

“Dacă mâine nu vom propune o echipă care să se bată pentru fiecare minge, pentru fiecare metru de teren cu siguranţă vom avea o şansă în minus. Suntem aici, trebuie să confruntăm tot, suporterii echipei gazdă, vremea, gazonul, stadionul, drumul sunt lucruri care fac parte din acest proces. Trebuie să intrăm cu o mentalitate corectă şi să ne obişnuim să dăm totul pentru rezultat pentru că altfel o să închidem încă o campanie pe care o să o ratăm şi o să stăm să ne gândim de ce am făcut-o”, a mai afirmat Iordănescu.

Edward Iordănescu este de părere că următoarele meciuri ale echipei naţională vor fi unele “de luptă, de uzură”. “E totuşi final de sezon, nu e uşor. Vremea, oboseala... Dar este important cum gândim. Am analizat şi perspectiva punctelor şi pot să spun că încercăm să luăm joc cu joc. E foarte important ca la fiecare joc să arătăm concentrare, atitudine, devotament şi rezultatul final este afectul acestor lucruri. Pentru a fi la European vor conta punctele din campania pentru European. Acum cei la care vom apela trebuie să dea totul. Sunt foarte atent, chiar rigid când vine vorba de mentalitate de gândire, sunt foarte pretenţios.

Ads

Aşteptările mele sunt la nivel foarte înalt ca atitudine, mentalitate, spirit, implicare în jocuri. Nu mai merge doar cu fotbal boem. Cei care nu vor da totul pe teren, cu siguranţă voi fi mult mai atent în cazul lor, atunci când fac convocările. Avem nevoie de atitudine, avem nevoie de spirit, avem nevoie să fim echilibraţi, să ne implicăm în toate momentele jocului şi numai când vom face aceste lucruri putem să emitem pretenţii pentru rezultate pozitive”, a declarat tehnicianul.

Iordănescu a mai spus că naţionala trebuie să arate că are viitor. “Dacă urnele ne-au adus în această grupă înseamnă că aceasta este valoarea noastră în acest moment. Echipa naţională trebuie să arate, începând de mâine, că are viitor. Am convingerea că dacă echipa naţională va produce câteva rezultate bune are capacitatea ca într-un timp scurt să îşi ridice nivelul”, a afirmat selecţionerul.

Naţionala României va întâlni Muntenegru, sâmbătă seară, la Podgorica, de la ora 21.45, în prima etapă a Grupei 3 din Divizia B a Ligii Naţiunilor.