Alexandru Dedu, președintele Federației Române de Handbal, nu e dezamăgit de faptul că România nu și-a îndeplinit obiecivul la Campionatul Mondial.

Naționala feminină de handbal a terminat turneul final din Spania cu un bilanț de trei victorii și trei înfrângeri. Fără căpitanul și liderul Cristina Neagu, și cu o echipă mult întinerită, „tricolorele” lui Adi Vasile s-au clasat pe locul 13 mondial.

Ads

Președintele FRH, Alexandru Dedu, s-a declarat mulțumit de ceea ce a văzut la CM. În schimb, sunt tot mai multe voci chiare îl contestă chiar pe el.

„Sunt prestații corecte, reale, mi-a plăcut dăruirea fetelor, nu am ce să reproșez echipei și staff-ului. Am văzut o echipă. Am văzut dăruire și am apreciat modul în care s-au luptat” – Alexandru Dedu, președinte al Federației Române de Handbal.

Șeful forului de la noi își îndreaptă privirea către JO de la Paris, din 2024.

„Este un început de drum cu un grup bun, corect, așteptăm reîntoarcerea Cristinei pentru a pava drumul către Jocurile Olimpice de la Paris”.

Deși și-ar fi dorit o clasare în Top 10, Dedu nu este dezamăgit de locul 13 ocupat la final.

„Trebuie să fim conștienți și să ne dăm seama că suntem la un început de drum și nu ai cum să ceri să fii campion mondial. Mi-aș fi dorit să fii fost în primele zece, dar în momentul acesta este ok. Am câștigat o echipă cu mentalitate corectă”.

Ads

Meciul cu Olanda, cel mai bun al naționalei

Înfrângerea în fața campioanei mondiale, Olanda, scor 31-30, a fost meciul care i-a atras atenția șefului FRH.

„Fetele au demonstrat caracter, faptul că nu am reușit să luăm nici un punct din acel joc, a fost o întâmplare. Am ratat două mingi, le-au intrat lor și asta a fost istoria, puteam câștiga acel meci și altul ar fi fost deznodământul. Per total, sunt mulțumit pentru felul în care fetele s-au dăruit pentru handbal și pentru România” - Alexandru Dedu, președinte al Federației Române de Handbal.

Rezultatele naționalei României la Campionatul Mondial din Spania



03.12 – România – Iran 39:11

05.12 – România – Kazahstan 38:17

07.12 – România – Norvegia 22:33

09.12 – România – Olanda 30:31

11.12 – România. – Puerto Rico 43:20

13.12 – România – Suedia 30:34