Primul sistem avansat de apărare aeriană NATO livrat Ucrainei. Este folosit, printre altele, la protejarea Washingtonului

Surse guvernamentale din Ucraina au anunțat că, în cursul zilei de duminică, 25 septembrie, au intrat în posesia NASAMS, un ultra-performant sistem de apărare aeriană.

NASAMS (National/Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) este un sistem de rachete dezvoltat în colaborare de SUA și Norvegia.

Sistemul defensiv poate distruge rachete și bombe lansate de la distanțe extrem de mari.

Radarul NASAMS poate detecta momentul lansării unei rachete de la o distanță de 120 de kilometri.

The NASAMS is made by USA 🇺🇸 and Norway 🇳🇴, the system protects Washington D.C, and is the first Advanced NATO Air Defense System delivered to Ukraine 🇺🇦 pic.twitter.com/VGn5tTDhBh— Ukraine Battle Map (@ukraine_map) September 25, 2022