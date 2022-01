Don’t Look Up! NASA avertizează că 5 asteorizi se îndreaptă în direcția Pământului în ianuarie 2022 VIDEO

Oamenii de știință de la Agenția spațială americană NASA au anunțat că un asteroid masiv ca Big Ben, impresionantul turn din Londra, se va apropia de Pământ în ianuarie 2022. Pe lângă acesta, încă alți patru asteroizi se vor îndrepta în direcția planetei noastre în prima lună a anului.

Don’t Look Up (Nu vă uitați în sus), scrie The Jerusalem Post, făcând aluzie la recenta premieră a filmului omonim de pe Netflix. Asteroidul denumit 7482 (1994 PC1) este estimat la aproximativ un kilometru în diametru, de patru ori cât Turnul Eiffel din Paris sau de trei ori ca Empire State Building din New York, dar trece la distanță de Pământ.

Acest asteroid este încadrat în clasa Apollo, ceea ce înseamnă că orbita sa este mai largă decât a Pământului. El reprezintă un potențial pericol pentru Terra, dar un impact cu planeta noastră este puțin probabil.

Asteroidul 7482 (1994 PC1) va trece pe lângă Pământ la aproximativ 1,98 de milioane de kilometri. Pentru a vă face o impresie asupra acestei distanțe, să spunem că Luna se află la 384.000 de kilometri de Terra.

Lista avertizării NASA a asteroizilor care ajung în preajma Pământului cuprinde:

-asteroidul 2021 YK cu lățimea de 12 metri, trece la 190.000 de kilometri de Pământ, 2 ianuarie 2022

- 2014 YE15 are diametrul de 7 metri, va trece la 7,4 milioane de kilometri, pe 6 ianuarie

- 2020 AP1, cu lățimea de 4 metri va trece la 1,6 milioane de kilometri pe 7 ianuarie

-2013 YD48, este unul dintre cei mai mari asteroizi care ajung spre Pământ în această lună, având 104 metri lățime, trece la 193 de milioane de kilometri pe 11 ianuarie

-7482 (1994 PC1), are cel puțin 1 kilometru în lățime, fiind uriaș, dar trece la 1,98 de milioane de kilometri pe 18 ianuarie 2022, conform Hindustan Times.