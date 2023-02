Fotbalistul lui Napoli care a urcat fără teamă în peluza adversă: ce s-a întâmplat după ce a lovit o spectatoare din tribună VIDEO

Napoli a câștigat cu 3-0 pe terenul Speziei și a făcut încă un pas spre titlu în Serie A.

Formaţia Napoli a învins, duminică, în deplasare, cu scorul de 3-0, echipa Spezia, în etapa a XXI-a a campionatului Italiei.

Ads

Golurile au fost marcate de Kvaratskhelia (47 - penalti) şi Victor Osimhen (68 şi 73).

Atacantul nigerian a ajuns la 16 goluri în Serie A, în timp ce Kvaratskhelia are 14 pase de gol și 10 goluri. Un duo cu adevărat formidabil. Napoli are 56 de puncte în clasament, în timp ce Inter Milano, echipa de pe locul 2 are 40 de puncte şi un meci mai puţin, urmând să dispute duminică seară Derby della Madonnina cu AC Milan.

Osimhen s-a remarcat și înaintea meciului, de la încălzire. O minge șutată de el a lovit o spectatoare: nigerianul a mers imediat în peluza unde stăteau suporterii Speziei și și-a cerut scuze de la doamna respectivă.

Fanii Speziei au apreciat gestul lui Osimhen și chiar l-au oprit în peluză pentru selfie-uri.

During the warm-up for Spezia-Napoli, Victor Osimhen accidentally hit someone in the crowd with a ball. He then went into stands and apologised to her. What a top professional...❤️🫂 pic.twitter.com/EET6llzm9k— EuroFoot (@eurofootcom) February 5, 2023

Ads