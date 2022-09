Naomi Osaka i-a lăsat cu ochii în soare! Decizie de ultimă oră a fostului lider WTA

Jucătoarea japoneză de tenis Naomi Osaka, câştigătoare a patru turnee de Grand Slam, continuă parcursul sinuos din acest an.

Ea s-a înscris la turneul de la Tokyo, unde o armată de fani japonezi o aștepta.

În primul meci, ea a stat doar nouă minute pe teren, întrucât oponenta ei, Daria Saville, a suferit o accidentare serioasă.

Osaka urma să joace în turul al doilea cu Beatriz Hadad Maia, din Brazilia, însă a anunțat că nu se simte bine (dureri abdominale) și că se retrage, spre disperararea fanilor ei și a organizatorilor.

