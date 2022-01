Naomi Osaka, reacție de milioane după ce a fost eliminată la Australian Open. Japoneza a avut două mingi de meci

Supriză mare la Australian Open după ce Naomi Osaka, deținătoarea titlui, a fost eliminată în turul trei de americanca Amanda Anisimova.

Eleva lui Darren Cahill, fostul antrenor al Simonei Halep, a salvat două mingi de meci și la final a câștigat în trei seturi, 4-6, 6-3, 7-6 (10/5).

Chiar dacă a pierdut, Osaka a fost bucuroasă pentru jocul prestat.

"Sunt mândră de mine. E un pas mare pentru mine, chiar dacă am pierdut.

M-am luptat pentru fiecare punct, nu pot fi supărată. Nu sunt Dumnezeu, nu pot câștiga toate meciurile. Ar fi fost drăguț să-mi apăr titlu, e un turneu special pentru mine, dar sunt conștientă că nu pot să iau în fiecare an Australian Open.

Simt ca am crescut mult. La New York, în toamnă, am avut o altă atitudine față de acum, așa că sunt foarte fericită că mi-am găsit liniștea", a spus Naomi Osaka.

În turul următor, Anisimova va juca cu Ashleigh Barty, numărul 1 mondial.