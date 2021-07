Naomi Osaka, schimbare radicala! Ce decizie a luat pentru viitorul sau

Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka a declarat luni ca spera sa fie in forma maxima la Jocurile Olimpice si va participa la conferintele de presa, dupa ce a a refuzat sa faca acest lucru la Roland Garros, invocand probleme de anxietate.

"Ma pregatesc incetul cu incetul pentru a fi in cea mai buna forma" la Tokyo, a declarat ea intr-un mesaj publicat de NHK.

Ads

Sportiva s-a retras de la Roland Garros, dupa o disputa cu organizatorii cu privire la angajamentele sale media. Apoi a dezvaluit ca se lupta cu anxietatea si are episoade depresive, starnind dezbateri aprinse si o multime de reactii.

In mesajul sau catre NHK, publicat in japoneza, Naomi Osaka a spus ca este "mandra" ca joaca pentru tara ei la Jocurile Olimpice. "De data aceasta Olimpiada va fi in Japonia, unde m-am nascut. Am multe amintiri placute in Japonia. Sunt mandra sa fiu membru al echipei japoneze pentru Jocurile Olimpice ".

"De acum inainte, voi merge la conferinte de presa, dar voi tine cont si de sanatatea mea mintala", a mentionat sportiva.