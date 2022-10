Naomi Osaka a dat în mintea copiilor! Ce face fostul număr 1 mondial din tenis FOTO

Japoneza Naomi Osaka, fost număr 1 mondial și considerată la un moment dat viitoarea Serena Williams, a lăsat-o mai moale cu tenisul.

Afectată de depresie, Osaka, ajunsă pe locul 44 mondial, a avut prestații palide în ultimii ani și pare atrasă mai mult de activități extra-sportive.

Ads

Ea își va lansa prima carte pentru copii, conform anunțului făcut pe instagram.

"Sunt atât de încântată să anunț, în sfârșit, lansarea primei mele cărți pentru copii, The Way Champs Play. Este primul proiect editorial sub egida companiei mele de producție @hanakuma. Sper că această carte să îi inspire pe copii să își urmărească visele și îi încurajează să creadă că pot face orice își propun. Această carte ocupă un loc foarte special în inima mea, deoarece o parte din încasări vor merge către fundația mea @playacademynaomi, care lucrează pentru a sprijini tinerele fete în sport", a scris ea.

Cartea se lansează oficial pe 6 decembrie.