Naomi Osaka, eliminată de la Roland-Garros încă din primul tur!

Japoneza Naomi Osaka, fost lider WTA, îngroașă rândul favoritelor care ies prematur din cursa pentru câștigarea turneului de la Roland Garros.

E adevărat că Naomi Osaka (38 WTA) a avut parte de un adversar redutabil, americanca Amanda Anisimova, locul 28 WTA.

Anisimova s-a impus în două seturi, scor 7-5, 6-4 și va juca în turul următor cu Donna Vekic, din Croația.

Anul trecut, Osaka s-a retras de la Roland Garros după ce a învins-o pe Patricia Țig întrucât nu dorea să participe la conferințele de presă, decizia ei stârnind multă vâlvă.

Osaka are patru titluri de Grand slam în palmares.

2019 semifinalist 🇺🇸 @AnisimovaAmanda defeats Osaka 7-5, 6-4 to move into Round 2 in Paris!#RolandGarros pic.twitter.com/U59sOvkoRn— wta (@WTA) May 23, 2022