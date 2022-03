Tenismenul Rafael Nadal a declarat că jucătorii de tenis ar trebui să fie pregătiţi să reziste jignirilor publicului, referindu-se la cazul japonezei Naomi Osaka, care a izbucnit în plâns după ce a fost insultată din tribune la Indian wells.

"Mă simt foarte rău pentru ceea ce s-a întâmplat, nu ar trebui să se întâmple niciodată. Dar în lumea reală, se întâmplă. Îmi pare rău pentru ea. Avem o viaţă grozavă. Suntem norocoşi să fim jucători de tenis şi să ne bucurăm de toate aceste experienţe incredibile. Câştigăm bani. Trebuie să fim pregătiţi pentru asta. Trebuie să rezistăm acelor lucruri care se pot întâmpla atunci când suntem expuşi publicului. Ne place când oamenii ne susţin. Când nu este cazul, trebuie să o acceptăm şi să mergem mai departe. Înţeleg că Naomi trebuie să fi suferit mult din cauza problemelor mintale. Îi doresc numai bine, îi doresc tot ce este mai bun. Dar nimic nu este perfect în viaţă. Trebuie să fim pregătiţi să facem faţă adversităţii", a spus jucătorul spaniol, potrivit lequipe.fr.

Liderul ATP, rusul Daniil Medvedev, a spus că o compătimeşte pe Naomi Osaka, pentru că şi el a trecut prin asemenea momente la Australian Open.

"O compătimesc pe Naomi. Eu însumi nu m-am simţit prea bine în Australia (n.r. - cu publicul total de partea lui Rafael Nadal în finală). Îmi pot imagina fanii gândindu-se: "La naiba, fac milioane, ar trebui să fie pregătiţi pentru orice". Dar tot suntem oameni. Cu toţii facem greşeli. Uneori ne simţim rău. Uneori ne simţim bine. Pot să înţeleg că Naomi reacţionează rău să audă aşa ceva", a spus Medvedev.

Britanicul Andy Murray crede că huduielile şi jignirile pe care le proferează spectatorii fac parte din sport, deşi nu este de acord cu acest lucru.

"La fotbal, când un jucător bate un corner şi este insultat, mă întreb mereu cum se poate permite asta. Nu ar trece mai departe cineva dacă i-ai face asta când îl întâlneşti pe stradă sau la serviciu. Sperăm întotdeauna că oamenii îi vor sprijini pe jucători şi nu le vor îngreuna viaţa. Dar este şi ceva care a făcut întotdeauna parte din sport. De fiecare dată când am asistat la un meci de baschet, când un jucător aruncă o aruncare liberă, el este huiduit de public. Chiar dacă este neplăcut, sportivii trebuie să se obişnuiască sau să poată face faţă. Desigur, o compătimesc pe Naomi. Dar e adevărat că a fost întotdeauna parte din sport. Trebuie să te pregăteşti pentru asta şi să reuşeşti să o suporţi", a afirmat Murray.

Francezul Gael Monfils pune reacţia japonezei pe seama tinereţii ei.

"Nu este niciodată uşor. Fiecare reacţionează diferit. Am impresia că pentru ea este uneori greu de gestionat, în timp ce alteori este bine. Arată doar că este umană, foarte simplu. Oamenii văd un superstar, dar câţi ani are ea, 23 de ani? 24? Este o tânără de 24 de ani. Superstar sau nu, eşti o tânără de 24 de ani, nu este uşor, chiar dacă faci asta de ani de zile. Sper să-şi găsească puţină linişte interioară şi să nu lase lucrurile să meargă prea departe pentru că este o adevărată campioană", a declarat Monfils.

Învinsă de rusoaica Veronika Kudermetova, sâmbătă, în turul al doilea al turneului de la Indian Wells, jucătoarea japoneză de tenis, Naomi Osaka, jignită de o spectatoare la începutul meciului, a izbucnit în plâns de mai multe ori, a luat microfonul de pe teren şi a vorbit publicului după meci, informează lequipe.fr.

La finalul jocului, Veronika Kudermetova a răspuns întrebărilor la interviul de pe teren, aşa cum face orice jucătoare a după o victorie obţinută pe centralul de la Indian Wells. La câţiva metri de jucătoarea rusă, Naomi Osaka şi-a aranjat lucrurile şi şi-a pus geanta cu rachete pe umeri.

Dar înainte să părăsească stadionul, japoneza, învinsă în două seturi (6-0, 6-4), a discutat cu supervizoarea întâlnirii, ca la finalul primului set, apoi s-a aşezat pe scaunul ei. După ce interviul Kudermetovei s-a încheiat, ea s-a apropiat de microfon şi a încput să se adreseze publicului.

"Voiam doar să vă mulţumesc”, a şoptit ea în aplauzele puternice ale publicului, moment în care ochii i s-au umplut de lacrimi.

"Cred că am plâns destul în faţa camerelor... (n.r. - după ce s-a oprit din plâns). Sinceră să fiu, am mai fost jignită înainte fără să mă deranjeze cu adevărat, dar fiind aici... Am văzut un videoclip cu Venus şi Serena (n.r. - Williams) fiind jignite aici. Dacă nu l-aţi urmărit niciodată, ar trebui! Nu ştiu de ce, dar mi-a intrat în cap. Era într-o buclă în capul meu. Încerc să nu plâng... Vreau doar să vă mulţumesc. Şi felicitări (n.r. - adresându-se Veronikăi Kudermetova, care a rămas la marginea terenului)!", a continuat ea.

Osaka s-a referit la huiduielile adresate surorilor Williams, Venus şi Serena, la Indian Wells, în 2001. Cu patru minute înainte de începerea semifinalei programate între cele două jucătoare americane, Venus, sora mai mare, s-a retras, invocând o tendinită la genunchi drept. Anunţul retragerii sale şi zvonul că ar fi o accidentare "decisă" de tatăl şi antrenorul celor două surori, Richard Williams, au provocat o puternică reacţie dezaprobatoare din partea publicului.