Antrenorul lui Bayern Munchen, despre lupta din Champions League: "Ne-au lăsat în viaţă. Şi trebuie să-i pedepsim pentru asta"

Echipa Bayern Munchen a pierdut prima manşă din sferturile de finală a Ligii Campionilor la Villareal (înfrângere 1-0), dar se pregăteşte, marţi, să-şi "pedepsească" adversarul pentru că i-a "lăsat în viaţă", a avertizat antrenorul bavarezilor Julian Nagelsmann, informează lefigaro.fr.

"Am făcut multe greşeli în tur. Dar şi ei au făcut una: ne-au lăsat în viaţă. Şi trebuie să-i pedepsim pentru asta”, a spus tânărul tehnician.

Şi căpitanul Manuel Neuer a vorbit despre "voinţa" celor de la Bayern. "Avem caracter în această echipă, multă mândrie„ iar când am pierdut prima manşă, nu ar trebui să glumiţi cu noi. În tur am fost şi mai nemulţumiţi de performanţa noastră decât de rezultat. Cea mai bună veste este că am pierdut doar cu 0-1”, a afirmat el.

Bayern Munchen şi Villarreal joacă, marţi, de la ora 22.00, în manşa secundă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor.

În tur, spaniolii s-au impus cu 1-0.

La acest meci, Nagelsmann nu va putea conta pe serviciile lui Niklas Süle, Eric Maxim Choupo-Moting, Corentin Tolisso şi Bouna Sarr.