Replica antrenorului de la Petrolul pentru rapidiști: "Trei zile nu ne dădeau gol!"

Petrolul a învins Rapid, scor 1-0, în etapa a cincea a Superligii, la capătul unui meci în care oaspeții i-au acuzat pe ploieșteni că au făcut anti-joc.

Suspendat, antrenorul Petrolului, Nae Constantin, care a urmărit partida din tribună, a spus că a pregătit echipa la rezultat, mizând pe organizarea și dăruirea elevilor săi.

• “Da, ne apăram și trei zile dacă era nevoie, dar tot trei zile nu luam gol! Ăștia suntem! Avem o strategie, Petrolul nu dispune de banii de la CFR, FCSB sau Rapid, nu ne permitem să facem transferuri ieșite din comun, așa că trebuie să scoatem maxim cu ce putem. Când am avut posibilitatea, am pus și jos mingea, am încercat să construim, dar cât ne-a permis jocul și interesul rezultatului.

• Nu sunt în măsură să dau sfaturi celor de la Rapid, dar dacă-și propun să ascundă înfrângerea de la Ploiești în spatele acestor fraze, s-ar putea să aibă surprize și mai neplăcute în viitor. Ei sunt principalii vinovați pentru că nu au obținut un rezultat pozitiv cu Petrolul, nu strategia noastră, pe care n-au putut s-o contracareze.

• Ei au venit cam pe vârfuri la Ploiești! N-am fost pe teren, dar mi-au povestit colegii că au venit cu o atitudine superioară, nu prea răspundeau. Ca jucător, când vezi astfel de abordări, te energizezi imediat ca să-i bați. Ei discutau deja și de titlu, dar campionatul ăsta e lung și se pot întâmpla multe surprize”,a punctat tehnicianul într-un interviu pentru playsport.ro.