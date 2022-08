Revolta unui antrenor din Liga I: "M-a executat de la distanţă, lunetist…."

Antrenorul echipei Petrolul Ploieşti, Nicolae Constantin, a fost eliminat la pauza meciului cu Universitatea Cluj, câștigat de echipa sa în deplasare, scor 1-0.

El contestă decizia arbitrului Andrei Chivulete, spunând că a fost executat pe nedrept.

”Aşteptam victoria asta după trei meciuri în care lumea ne-a apreciat jocul şi nu am reuşit să luăm puncte multe! În seara asta nu am mai făcut spectacol, am luat punctele pentru că de ele avem nevoie. Pe noi, jucătorii şi antrenorii, punctele ne ţin în joc. Începem să arătăm bine, ofensiv poate am fi putut mai mult, dar lucrurile vor fi îmbunătăţite. Despre eliminare, nu am avut nici un meci cu arbitrul, nici nu am vorbit cu el, m-a executat de la distanţă, lunetist…. De pe bancă mi s-a spus că nu a fost penalti şi eram un pic nervos. Acum urmează meciul cu Rapid. Primul derby din fotbalul românesc. Va fi spectacol în tribune, sigur. O să găsesc o metodă să intru şi eu pe stadion la Rapid, voi găsi un loc unde să stau şi vom lupta pentru puncte acolo”, a declarat tehnicianul Petrolului la finalul partidei.