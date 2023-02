Șantaj emoțional la TVR între Marian Olaianos și colega care îl acuză de violență: ”Se aruncă din turnul televiziunii!”

Marian Olaianos este comentatorul sportiv implicat într-unul dintre cele mai urâte scandaluri din istoria TVR. El este acuzat că și-a agresat fizic o colegă, Nadine Vlădescu, care îl hărțuia. Gestul l-a costat inițial prezența la Campionatul Mondial de Fotbal din Qatar, însă situația lui se complică.

Ancheta internă a TVR a stabilit că Olaianos ar fi vinovat de agresiune asupra colegei sale, iar comisia i-a recomandat directorului general să îi desfacă contractul de muncă.

După ce Marian Olaianos și-a expus punctul de vedere într-un interviu pentru Gsp.ro, Nadine Vlădescu a trimis un drept la replică redacției Gazetei Sporturilor.

”Așa cum am precizat și în fața Comisiei, dar și în plângerile penale împotriva agresorului meu, acesta m-a înjurat, m-a lovit cu palmele, cu pumnii și cu un set de chei în cap, peste față, urechi, brațe, corp, m-a strâns de gât, m-a dat cu capul de perete și m-a lovit cu pumnul în sânul drept.

Nu cred că dl Olaianos a fost la primul gest de violență extremă față de o femeie, acesta neavând nicio tresărire și niciun recul în momentul în care m-a lovit în mod repetat, perfect lucid și conștient de ceea ce face, cu sânge rece și sadism.

Eu nu am adus în discuție familia lui și nu i-am cerut niciodată s-o părăsească, el este cel care a făcut-o, plângându-se permanent că are o căsnicie nefericită, că “dragostea s-a stins”, că dorește să mă iubească și să fie iubit de mine, că “vreau să fiu iubitul tău sau nimic” și că dacă eu nu-l voi iubi cum mă vă iubi el, asta “îl va distruge, îl va face să zacă și să fie nefuncțional”.

Ulterior agresiunii din 17 octombrie, când am pus capăt relației în ciuda “ofertelor” sale de a continua relația, dl Olaianos m-a amenințat și șantajat în toate formele, ca să-mi retrag sesizarea și plângerile penale, inclusiv prin șantaj emoțional, pretinzând că “dispare”, “se sinucide”, “se aruncă din Turnul televiziunii”, dar și că “s-a terminat cu tine sau cariera ta” ori “nu știi cu cine te pui, pentru că sunt nepot de legionar””, se arată în mesajul trimis de Nadine Vlădescu.