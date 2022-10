Semifinalista de la Roland Garros se iubește cu o altă jucătoare din circuit! Felicitări de la Billie Jean King

După rusoaica Daria Kasatkina, o altă jucătoare de top a recunoscut că este atrasă de persoane de același sex.

Este vorba despre Nadia Podoroska (25 de ani), jucătoarea din Argentina care în 2020 juca semifinale la Roland Garros, fiind atunci învinsă de Iga Swiatek.

Într-un mesaj pe Instagram, Nadia și-a felicitat iubita, pe Guillermina Naya, cu ocazia împlinirii a 26 de ani. Guillermina joacă și ea tenis în Argentina.

"Astăzi te sărbătoresc de la distanță, dar te simt lângă mine în fiecare zi", a scris Nadia.

Legenda tenisului, Billie Jean King, a felicitat-o pe Nadia pentru că a recunoscut relația: "Îți trebuie mult curaj să trăiești autentic, dar merită"

Living authentically takes such courage, but it is always worth it. 🏳️‍🌈 https://t.co/kNlCitb2xH— Billie Jean King (@BillieJeanKing) October 6, 2022