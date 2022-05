Nadia Comăneci, reclamă la lenjerie intimă în Times New Square: “Mamă, o să mă vezi cam dezbrăcată” FOTO

Nadia Comăneci a avut o serie de apariții neinspirate în reclame, cea mai controversată prezență fiind în spoturile publicitare care promovau o marcă de margarină.

Robert Turcescu a avut atunci o reacție furibundă, numind-o pe Nadia “cerșetoare” și “nemernică”, reacție pentru care și-a cerut recent scuze.

Dacă înainte de 1989 Nadia era folosită pentru promovarea brandurilor românești, precum Dacia sau ARO, după Revoluție ea a debutat pe piața americană cu o reclama la firma Jockey, care producea lenjerie intimă.

O imagine mare cu Nadia a tronat în celebra Times New Square din New York la începutul anilor 90. Atunci când mama ei a venit în vizită în SUA, Nadia i-a spus acesteia: “ > . Mama nu a înţeles mare lucru, dar s-a dumirit după ce a văzut panoul uriaş din centrul oraşului. A zâmbit şi mi-am dat seama că nu s-a supărat. Am răsuflat uşurată”.

În România, Nadia a mai făcut reclamă unor companii precum Romtelecom (vândută între timp), Dragonul Roșu sau RAFO Onești (intrată în faliment).