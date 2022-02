Federer și Nadal își unesc forțele! Djokovic, lăsat pe dinafară

Rafael Nadal și Roger Federer sunt extrem de apropiați și cei doi și-au trimis mereu mesaje de susținere.

Echipa Fedal se întoarce cu ocazia Laver Cup, turneu care va avea loc în septembrie la Londra. Federer și Nadal vor face parte din echipa Europei, care va încerca să câștige din nou în fața echipei Lumii.

Cei de la Laver Cup au anunțat cu mare fast reunirea celor doi mari jucători, care au mai evoluat împreună în 2017, la ediția inaugurală.

"Intenționez să revin pe teren în acest an, iar Laver cup face parte din planurile mele cu siguranță. Iubesc acest turneu, iar Rafa este o persoană incredibilă și o inspirație pentru mine", a spus Federer.

E clar că după ce Federer și Nadal au confirmat deja prezența la acest turneu și și-au trimis "bezele", Djokovic va fi lăsat deoparte și probabil că nici sârbul nu va dori să participe.

Tennis superstars @rogerfederer and @RafaelNadal will represent Team Europe this September at #LaverCup London 2022.