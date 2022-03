Lecția de viață impresionantă oferită de Rafael Nadal: "Părinții mei nu m-au lăsat să rup nici măcar o rachetă"

Rafael Nadal a fost pe punctul de a fi învins la Indian Wells de tânărul Sebastian Korda, dar a revenit miraculos.

Nadal a fost condus de Korda cu 5-2 în setul decisiv, cu două breakuri în față pentru băiatul lui Petr Korda.

Spaniolul a reușit însă o "remontada" spectaculoasă, câștigând cu 6-2, 1-6, 7-6. Nadal păstrează astfel în viață seria câștigătoare începută în 2022, ajugând acum la 16 victorii consecutive.

Nadal a câștigat trei turnee în acest an: Melbourne Summers Set, Australian Open și Acapulco.

Spaniolul a vorbit la final despre cum a reușit să își întoarcă adversarul.

"Am crezut că am pierdut azi. Și în Australia am trăit un sentiment foarte asemănător. Dar asta nu înseamnă că nu voi continua să încerc sau să lupt în continuare, asta e tot. Chiar dacă cred că voi pierde meciul, mentalitatea mea înainte de a reveni de la 5-2 este: Ok, joc prost, am două break-uri în spate, dar chiar dacă voi pierde, voi încerca să termin meciul cu ceva pozitiv. Am jucat un pic mai bine, el avut niște greșeli..."

Nadal a povestit de unde a moștenit acest spirit de luptă fantastic.

"Motivul pentru care am luptat de-a lungul întregii mele cariere de tenis și am avut atitudinea potrivită și spiritul de luptă este simplu, pentru că am crescut cu acest tip de educație. Unchiul meu, familia mea, nu mi-au permis niciodată să distrug o rachetă, nu mi-au permis niciodată să spun cuvinte urâte, să abandonez sau să renunț la un meci. Probabil că atunci când eram copil, nu le păsa prea mult dacă voi câștiga sau voi pierde, nu sta era cel mai important.

Ads

Cel mai important lucru a fost educația și faptul că trebuie să cresc cu valorile corecte. Așa că nu am avut prea multe șanse. A trebuit să o fac în acest fel. Dacă nu, nu jucam tenis. Dacă mergeam pe teren și făceam circ, să rup o rachetă sau să îmi pierd controlul, autocontrolul, nu jucam următorul turneu, fără îndoială. Probabil de aceea am această mentalitate".