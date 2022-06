Finala Roland Garros: norvegianul Casper Ruud își înfruntă idolul, pe Rafael Nadal

Azi are loc finala Roland Garros între spaniolul Rafael Nadal, 36 de ani, locul 5 ATP, și norvegianul Casper Ruud, 23 de ani, locul 8 ATP.

Nadal caută titlul de Grand Slam cu numărul 22 (al 14-lea la Roland Garros), ceea ce i-ar asigura un mic avans față de Djokovic și Federer, care au câte 20.

Pentru Casper Ruud ar fi, bineînțeles, primul succes major.

Norvegianul de 23 de ani se pregătește din 2018 la academia de tenis a lui Rafael Nadal din Mallorca.

"Cred că la academie am reușit să îl ajutăm puțin în această perioadă de timp. Mă bucur mult pentru el, îi cunosc foarte bine familia, sunt niste oameni extraordinari", a spus Nadal înaintea confruntării cu Ruud, primul norvegian care ajunge într-o finală de Grand Slam.

Pentru Ruud, confruntarea cu idolul său din copilărie pentru prima dată e o provocare uriașă.

""Este uimitor... Este ultimul jucător din Big 3 și cel mai bun jucător din lume împotriva căruia nu am jucat niciodată. Să joc în cele din urmă contra lui într-o finală de Grand Slam va fi un moment special pentru mine. Sperăm că un pic și pentru el, de asemenea.

A jucat atâtea finale, dar cel puțin de data asta joacă împotriva unuin student de la academia lui. Deci, va fi un meci distractiv, sperăm", a spus Ruud.

Finala Roland Garros are loc azi, de la ora 16.00, în direct pe EuroSport.

2022: @CasperRuud98 about to play Rafael Nadal on court in the @rolandgarros finals! pic.twitter.com/G3uRWF9Tw1— IMG Tennis (@IMGTennis) June 4, 2022