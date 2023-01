"Sunt distrus psihic!" Mărturia lui Rafael Nadal după ce a fost eliminat de la Australian Open

Rafael Nadal, campionul en-titre de la Australian Open, a fost eliminat în turul al doilea al competiției de la Melbourne.

Nadal (locul 2 ATP, principalul favorit al turneului) a pierdut în trei seturi în fața lui Mackenzie McDonald, din SUA, locul 65 ATP. Acesta s-a impus în două ore și 26 de minute, scor 6-4, 6-4, 7-5.

Nadal a fost afectat și de o accidentare la șold, solicitând time-out medical în setul al doilea.

"Nu pot să spun că nu sunt distrus psihic acum, pentru că sunt. Nu știu exact care e problema. Am un istoric cu șoldul, dar trebuie să investigăm ce s-a întâmplat. M-am săturat să vorbesc despre accidentări. Înțeleg, dar am pierdut și am încercat să lupt până la capăt.

Uneori e dificil să accepți și te simți epuizat de toate aceste accidentări. Acesta e un moment dur, pe care trebuie să îl accept și să continui. Nu mă pot plânge de viața mea. Nu pot să spun că nu sunt distrus psihic, pentru că aș minți. Sper însă să nu fie nimic prea serios.

E foarte simplu însă: iubesc ceea ce fac. Iubesc să joc și să știu că asta nu va dura la nesfârșit. Ador să mă simt competitiv. Iubesc să mă lupt așa cum am făcut-o mai mult de jumătate din viață. Când iubești ceea ce faci, acestea nu sunt sacrificii”, a spus Rafael Nadal, la conferința de presă de la finalul meciului.